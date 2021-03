Christian Hudtwalcker no fue ajeno al tocar el caso de Sofía Franco y su esposo Álvaro Paz de la Barra, quien acusó a la exconductora de violencia familiar. El periodista arremetió contra el alcalde de La Molina, a quien tildó de cobarde y agregó que está utilizando todo su poder para desprestigiar a su aún esposa y obtener la custodia legal de su hijo.

“A mí sí me ha generado rabia, eso me joroba: Uno puede no conocer el entorno personal o si es que alguien tiene problemas alcoholismo u otro, pero la mariconada, la cobardía. Aquí, que en paz descanse Bambarén, pero cuando alguno dice mariconada no tiene que ver con la sexualidad de una persona. Yo te hablo de cobardía. Eso es lo que a mí me ha parecido que ha hecho Álvaro Paz de la Barra en La Molina (con Sofía Franco)”, mencionó en su programa de Exitosa.

Para Christian Hudtwalcker el objetivo de Álvaro Paz de la Barra es destrozar a Sofía Franco para obtener la potestad de su menor hijo.

“Lo peor es que Paz de la Barra se haya prestado para decir ‘si tengo problemas para llegar a un acuerdo con la madre de mi hijo, lo que tengo que hacer es matarla y destrozarla mediáticamente’, cosa que ha hecho. Ayer Magaly ha probado que es un empleado de Paz de la barra quien difunde esos videos”, agregó.

“Pueda ser verdad o mentira los problemas de fondo; pero que él haya sido el que comunique a toda la prensa para dejarla por los suelos, para él quedar como una víctima; y finalmente, buscar la potestad del hijo. Todos sabemos bien quién eres”, concluyó.