Magaly Medina se pronunció tras ver el video de cómo varios policías detuvieron a Sofía Franco tras la denuncia de agresión de su esposo, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. La ‘urraca’ comentó que el alcalde de La Molina firmó el acta de buen trato de los oficiales y arremetió contra el burgomaestre por no hacer nada cuando su esposa le suplicaba que no la maltrataran.

“Mientras a ella la tiraban al piso, la tratan de enmarrocar, mientras gritaba el nombre de su hijo, pero él cree que la policía ha tenido buen trato. Claro, a él lo trataron bien”, mencionó la conductora de espectáculos en su programa.

Magaly Medina sostuvo que estuvo mal que Álvaro Paz de la Barra firme la constancia de buen trato a la policía cuando veía cómo Sofía Franco era enmarrocada bruscamente.

“Cómo vas a firmar una constancia de buen trato si estás viendo que a tu mujer la tiran al piso, ¿qué hombre, con h, no se indigna, no salta cuando la cargan a su esposa entre varios policías? Y la meten a la fuerza dentro de un carro y no escucha sus suplicas, no les dice nada”, criticó la ‘urraca’.

Finalmente, Magaly Medina recordó que Álvaro Paz de la Barra tiene denuncias por agresión desde 2014 impuestas por Sofía Franco, por lo que “no sabemos qué sabrá y si tiene mucho que decir”.

APARECEN NUEVOS VIDEOS

La conductora Sofía Franco fue detenida por la Policía luego de que su actual esposo, Álvaro Paz de la Barra, denunciara agresiones físicas por parte de la conductora de televisión. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves 25 de marzo en la casa del alcalde de La Molina.

Según el parte policial, el alcalde de La Molina llamó a una patrulla de serenazgo alrededor de la medianoche luego que su esposa le propinara un golpe de manera sorpresiva con un objeto contundente. Ambos fueron trasladados la comisaría del distrito y permanecen detenidos mientras se esclarecen los hechos.

Álvaro Paz de la Barra difundió los videos lamentables de la detención de Sofía Franco. En ellos, la rubia denuncia agresiones contra ella y grita el nombre de su hijo, a modo de ayuda para evitar ser trasladada a la comisaría.

Sin embargo, ahora han aparecido dos nuevos videos en los que se a la conductora cerrándole la puerta sobre la mano del burgomaestre y otro en el que le propina una patada, con la que lo lanza al suelo.

Este no es el primer escándalo público de Sofía Franco, que si bien es conocida por su trabajo en diversos programas de televisión, su vida no ha sido ajena a la polémica, ya sea por disputas con colegas o su propia pareja.