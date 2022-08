Sofía Franco apareció EN VIVO en el programa ‘En Boca de Todos’ para responder a Jamila Dahabreh y ‘multiplicarla por cero’ tras revelar que mantuvo una relación con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. La conductora de televisión aseguró que ella es “consejera” del exalcalde, por lo que tiene en claro que no existe interés en la modelo.

“ Yo soy consejera de Álvaro en esta época, aunque suene loco , yo lo aconsejo mucho, todos los días hablamos para bien. Todos los días lo hablamos para bien y este tema lo hemos tocado, entonces ya hay que darle un final porque no se trata de aparecer cuando te provoca”, dijo.

Sin embargo, al ser consultada si tenía conocimiento que Paz de la Barra y Dahabreh mantenían una supuesta relación sentimental, Sofía Franco señaló que ella debe arreglar sus sentimientos.

“Que arregle sus sentimientos ella, ahora que supuestamente ya no tienen nada, ¿a razón de qué se sienta (en Magaly TVLa Firme) a dice no quedar como la amante?, pero miren, la historia ya está contada, hay que dejarlo ahí, no es necesario escarbar, que sacar cuentas ”, acotó.

Sofía Franco habló sobre relación de Álvaro Paz y Jamila Dahabreh

SOFÍA FRANCO: “HE VISTO A UN NUEVO ÁLVARO”

En otro momento, Sofía Franco aseguró que le ha “jalado las orejas” a Álvaro Paz de la Barra por nuevamente aparecer en medios de espectáculos por su presunta relación con Jamila Dahabreh.

“ Yo estoy tranquila en México, yo le he jalado las orejas a Álvaro, le he dicho ‘cuídate’ porque no quiero titulares . Así como me hace caso y yo soy mayor que él, entonces él está reflexionando y tiene que seguir reflexionando... He visto un nuevo Álvaro, él ha hecho su mayor esfuerzo por retomar la relación, sin embargo, nos hemos dado un tiempo”, precisó.