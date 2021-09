Magaly Medina arremetió en los últimos días contra Sofía Franco por su presunta reconciliación con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, pese a los constantes enfrentamientos que ha tenido. En una entrevista para Trome, la conductora le respondió fuerte y claro a la ‘urraca’.

Sofía Franco no permitió que Magaly la criticara por aparecer en el programa de ‘En Boca de Todos’. Según la ‘urraca’, salió con “la frente bien en alto, dándoselas de empoderada, lo cual me encantaría que ella se quiera así misma y haya recuperado el amor propio que perdió hace tiempo”.

Como respuesta, la rubia señaló que la única misión de la ‘urraca’ en este mundo es la del raje y la destrucción. Además, dejó entrever que el panorama cambia cuando le ‘llueven’ regalos carísimos.

“La misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3 mil dólares”, dijo a Trome.

¿Indirecta de Sofía Franco? Como se recuerda, recientemente, Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y sus hijas Jossety y Génesis han entregado costosos obsequios de marcas exclusivas a Magaly.

Por otro lado, sobre los comentarios de Rodrigo González a la relación que sostiene con Paz de la Barra, señaló que se queda con el ‘peluchín’ de antes y con los buenos recuerdos que tienen juntos.

SOFÍA HABLA DE ÁLVARO PAZ DE LA BARRA

Respecto a si tiene un convenio de confidencialidad, Sofía Franco dejó en claro que no es así, pues tomó la decisión de separarse con Paz de la Barra, cuyo siguiente paso fue la conciliación.

“Las relaciones de pareja tienen momentos maravillosos, pero si se complica uno tiene que saber identificar. Las mujeres tenemos muchas virtudes y, la verdad, ver matrimonios felices y sólidos me ilusiona, me encanta ver eso de que la familia sea unión, amor, soporte todo. Mi deseo de cumpleaños sería continuar así, tranquila, feliz, con salud y rodeada de la gente que me quiere”, sostuvo.