FUERTE. Daniela Villacorta acusó a Sofía Franco de golpearla solo porque ella fue a pedir que se retiren del privado que ella había reservado en un karaoke. La joven afirmó que la exconductora de TV estaba completamente borracha.

“Ellas estaban borrachas , se les notaba y le pregunto ¿qué ha pasado? Porque yo hasta ese momento pensaba que simplemente su reserva se había alargado, no se habían dado cuenta... y me empieza a decir: “Tus amigas son unas malcriadas, que me han insultado, me han atacado” mis amigas estaban completamente tranquilas”, expresó para Amor y Fuego.

Asimismo, afirmó que la agresión se produjo cuando ella comenzó a grabar. “Se para y me tira encima, y me grita: “No, por qué me filmas, tu no filmas” y se me tira encima, y me va a pegar, de hecho me ha golpeado , la cara con su mano, no me pegó más porque le mozo la ha detenido, creo que la amiga entró un poco en razón, porque ella estaba completamente borracha”, remarcó.

Sofía Franco se cayó por el estado en el que estaba, dice joven

Daniela Villacorta afirmó que cuando Sofía Franco se retira del lugar se cae porque estaba totalmente “ida”. “Al salir se ha caído, se ha sacado la mi... estaban agresivas las dos o sea mira honestamente, no me ha sorprendería que hayan estado en otras cosa porque estaban completamente idas, idas, agresivas, fuera de la realidad”, dijo.

Joven ratifica que Sofía Franco la golpeó y que estaba totalmente borracha: “Se me tiró encima”

