Sofía Franco respondió tajantemente a Jamila Dahabreh, quien fue hasta hace poco enamorada de Álvaro Paz de la Barra, ello luego de que la modelo dijeser que la aún esposa del alcalde de La Molina le pidió una casa y otros requisitos para así acceder al divorcio.

En diálogo con el programa ‘En boca de todos’, Sofía Franco expresó su molestia a que Jamila haya hablado ligeramente sobre los acuerdos que tiene con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra en busca de llegar a consensos para el divorcio.

“ Qué pena, qué desafortunado el comentario. Ese es un tema en el que, ni Álvaro ni yo, le han dado autorización a hacer un comentario sin saber las cosas. Yo tengo un matrimonio, todavía no nos hemos divorciado. Es un paso que pronto lo vamos a dar, todo el mundo está diciendo si lo verán divorciado pronto ”, señaló al respecto.

Sofía Franco habló sobre relación de Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh

Además, Sofía Franco remarcó que no ha pedido ninguna casa ni ningún beneficio económico para aceptar el divorcio, pero sí dejó en claro que tienen que llegar a un acuerdo en lo que concierne a la herencia que le dejó el papá de Paz de la Barra a su nieto.

“Lo que sí corresponde arreglar nuestros temas del patrimonio de mi hijo, porque para mí no es nada. El abuelo le dejó muchas cosas a su nieto. Yo no estoy pidiendo casa ni nada. Querer dejarme así, entre mujeres, nada que ver”, sentenció.

¿Qué había dicho Jamila sobre los supuestos requisito de Sofía Franco para divorciarse?

Hace unos días, Jamila -quien reveló que tenía una relación con Paz de la Barra- había conversado en Magaly TV: La Firme y, entre muchas cosas, aseguró que Sofía Franco solicitó requisitos económicos para divorciarse del alcalde de La Molina.

“Requisitos económicos. (Quería una casa) exacto, creo que faltaba lo de la casa. (No se divorciaba porque no le daban la casa) así es (...) No, por supuesto (No la valoraba), y yo, esperándolo allí”, detalló la rubia, quien aseguró que no volverá con Álvaro Paz de la Barra.