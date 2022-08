Sofía Franco debutó como actriz en tierras mexicanas, según se puede apreciar en sus redes sociales, donde compartió imágenes de su primer día de grabación.

TE VA A INTERESAR: ASALTARON A EXFTUBOLISTA DIEGO CHÁVARRY EN MÉXICO

El programa Amor y Fuego emitió imágenes de Sofía Franco en la grabación, así como imágenes junto al director de la producción y al actor Víctor González.

En el programa también se recordó que esta no es la primera ocasión que Franco incursiona en la actuación, ya que hace unos años fue parte del episodio de la discoteca Utopía, de detrás del crimen.

TROME | Sofía Franco incursionó en la actuación (Amor y Fuego)

Coincidentemente la participación en la actuación de Sofía Franco se da cuando se anunció que Jamila Dahabreh (vinculada a Álvaro Paz de la Barra) participará en la producción cinematográfica ‘Al filo de la ley’.

JAMILA DAHABREH PIDIÓ UNA CASA POR DIVORCIO

En declaraciones para Magaly TeVe: La Firme, Jamila Dahabreh contó que se cansó de esperar que Álvaro Paz de la Barra se divorcie de Sofía Franco y reveló que mantuvo una relación con el exalcalde de La Molina. La rubia, además, dijo que la exconductora de TV esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles de separación.

“Requisitos económicos. (Quería una casa) exacto, creo que faltaba lo de la casa.(No se divorciaba porque no le daban la casa) así es (...) No, por supuesto (No la valoraba), y yo, esperándolo allí”, dijo la rubia sobre Sofía Franco.

MÁS INFORMACIÓN: