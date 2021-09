Sofía Franco, luego de las declaraciones que ofreció el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, donde dejó entrever que han vuelto a ser una pareja y han aprendido de sus errores, dijo que es una mujer que vive sin odios en su corazón y que desea ser feliz.

“Todos tenemos problemas, pero una persona se engrandece en la medida que evoluciona, o sea que recapacita ¿no? y que corrige sus errores, como familia y como pareja estamos corrigiendo nuestros errores... Francamente estoy muy emocionado desde ahora podré viajar con mi familia y que mi hijo, que le encanta la política y que a Sofía que también le encanta pues el tema social, pueda ver in situ todas las necesidades postergadas en el Perú”, precisó Paz de la Barra a un medio de comunicación de Ayacucho.

Sofía Franco cuenta que ya perdonó y limó asperezas con Álvaro Paz de la Barra

Sofía, estoy fuera el país, pero me enteré de las declaraciones que dio Álvaro….

(Respira hondo) Acabo de llegar de mi viaje de cumpleaños (el 25 de setiembre cumplió 42 años) y veo que me envían muchos saludos por mi onomástico y también por las declaraciones de Álvaro que siento están alterando a los opinólogos, es por eso que quiero volver a aclarar que como padres nuestra comunicación ha mejorado y que por supuesto, hasta el fin de mis días tendremos la misma responsabilidad.

Sin embargo, fue muy puntual cuando dijo que como pareja están corrigiendo errores.

Ya expliqué que perdoné, ya expliqué que limamos asperezas y que esto será así siempre. El tener comunicación es saludable y de ahí a más prefiero que dejen de especular, porque solo el tiempo lo dirá respecto a retomar la relación, pues eso ha quedado a un lado, estamos dándole calidad de tiempo y atención a nuestro pequeño y eso lo hace muy feliz.

Es un empezar de cero…

Mira, lo que más detesto en esta vida es vivir en odio y rencor, no cargo con esa mochila. Yo escojo vivir feliz y deseo lo mejor a todos, así que agradezco mucho, de verdad, una vez más los buenos mensajes que me envían siempre.

Tal vez esté haciendo méritos

Sí…

MIRA ESTO: Sofía Franco no llegó a denunciar a Álvaro Paz de La Barra tras escándalo de agresión

MOMENTOS DUROS

Antes de viajar al exterior para celebrar sus cumpleaños, Sofía conversó con Trome sobre la situación que vive con el alcalde de La Molina y las reacciones de algunos conductores de televisión que censuraron su proceder luego que el burgomaestre tuvo duros calificativos para ella.

“Sí, yo sé lo de atrás, no quería ni hablar porque para mí no fue nada fácil superar momentos duros, entonces lamentablemente hay preguntas que te tienen que hacer y uno tiene que responder, pero por mí no hablo más de mis cosas personales... La misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción” comentó en aquella oportunidad.