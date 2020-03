Sofía Franco dijo que le afecta que en redes sociales se mencione su nombre especulando que sería la ‘famosa’ que estuvo en la reunión de Ñol Solano y Pablo Zegarra, en La Molina, luego que Magaly Medina dio algunas ‘pistas’.

Sofía, el viernes por la noche Magaly dijo en su programa que una famosa, que tuvo un programa de televisión y está casada con una autoridad, estuvo en la reunión de Ñol y Zegarra. A raíz de ese comentario, en redes sociales se especuló que eras tú. ¿Esta situación te mortifica?

Te quería agradecer la pregunta. Como bien lo menciona tu diario, Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país.

¿No hay salidas?

Estoy confinada con mi familia desde antes que se decrete la cuarentena. Hay temas más importantes en estos momentos y te lo digo de corazón porque veo cómo la está pasando la población vulnerable. Agradezco tu comunicación y queda aclarado que no violé ninguna norma.

La población está sufriendo...

Sí. La verdad que me preocupa la situación de la gente y los casos de ayuda que llegan a mis manos. Ojalá pudiera ayudarlos a todos. Seguiré cumpliendo con las reglas como lo vengo haciendo.

Hay videos donde se te ve apoyando a tu esposo y llevando ayuda...

Ahí sí salgo, para repartir víveres a los más necesitados del distrito y lo hago para apoyar a mi esposo (Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina), y siempre con todas las medidas sanitarias.