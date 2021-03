Hermana de Álvaro Paz de la Barra sobre Magaly Medina: “Se está metiendo en problemas”

Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para explicar que la hermana de Álvaro Paz de la Barra conversó con un reportero de “Magaly TV: La Firme” y la comunicadora política señaló que la conductora “está difamando” al alcalde de La Molina.

A través de una conversación de Instagram, María Pía Paz de la Barra se refirió a Medina luego que la presentadora de televisión acusó a Álvaro Paz de la Barra de utilizar sus influencias para desprestigiar a su esposa Sofía Franco.

“Las cosas no son como las pinta tu programa. No deseo salir en televisión, no deseo salir declarando, pero a ti sí te puedo brindar información sin que digas mi nombre. Magaly se está metiendo en problemas. Está difamando”, dijo María Pía Paz de la Barra sobre la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Ante este mensaje, Magaly Medina se refirió al respecto y calificó de “amenaza” lo dicho por María Pía Paz de la Barra.

“La hermana de Paz de la Barra dice eso amenazador, pero para que me lo cuenten por supuesto y yo me haga la ‘pichi’ en mi programa y baje el tono y no opine”, explicó Magaly.

“Ellos son de una familia muy poderosa y de gente muy vinculada a juzgados. Ustedes saben cómo son esas cosas en el país. Meterse con ellos es arriesgarse a que te pongan una demanda“, añadió.

DA PELEA

Magaly Medina dijo que siente miedo porque el burgomaestre maneja La Molina como “su chacra”. “Yo imagino que amenazaron así a Sofía durante todos los años que estuvo casada con Paz de la Barra. Que si haces esto te quitamos el hijo. Tú te aguantas”.

La conductora continuó expresando su indignación por el amedrentamiento del que es víctima. “Quiero saber que me hacen. Qué es lo que me va a pasar, cuáles son los problemas que voy a tener, ¿me van a meter un dron a mi casa?”.

La Urraca no sale de su asombro por el poder que concentraría el alcalde del distrito, en el que ella también reside. “¿Van a meter un dron en mi casa? Yo vivo en La Molina, lo que estoy viendo es que él maneja eso como una chacra, no es un distrito, es una chacra. Felizmente tengo seguridad en mi casa”, añade.

Magaly continuó solidarizándose con Sofía Franco, quien fue detenida por un día en la comisaría de La Molina, después de ser denunciada por el delito de violencia familiar contra su cónyuge Álvaro Paz de la Barra.

Hermana de Álvaro Paz de la Barra sobre Magaly Medina: “Se está metiendo en problemas”

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Franco salió en libertad

Sofía Franco tras salir en libertad: “Gracias por tanto”

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Sofía Franco: lo que se debe investigar sobre la denuncia de Álvaro Paz de la Barra

Álvaro Paz de la Barra habría mandado un dron para seguir a Sofía Franco antes de la agresión

Magaly sobre Sofía Franco: “Es una mujer desvalida y sola que está luchando por su hijo”

Álvaro Paz de la Barra es liberado y lanza fuertes acusaciones contra Sofía: “Espero pueda superar sus enfermedades”

Magaly denuncia amenazas de la ‘familia directa’ de Álvaro Paz de la Barra

Lady Guillén se solidariza con Sofía Franco: “A mí también me grabaron haciéndome daño”