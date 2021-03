POBLACIONES VULNERABLES. A través de sus redes sociales, representantes del ministerio de la Mujer (MIMP) comunicaron que acudieron a la comisaría de La Molina, donde están detenidos Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco. El médico legista determinará si hubo agresión mutua tras la denuncia que hizo el burgomaestre contra la exconductora de televisión por violencia familiar.

En la jefatura, los especialistas del MIMP se pusieron a disposición de Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco, sin embargo, la pareja rechazó los servicios. En ese sentido, la Unidad de Protección Especial de la institución de la institución evalúa la situación del hijo de los cónyuges, un menor de 8 años.

“Especialistas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables acudieron a la comisaría La Molina, para atender a la señora Sofía Franco y su esposo, sin embargo, ambos expresaron su desistimiento de contar con los servicios. La UPE evalúa la situación del hijo de la pareja”, se lee en la publicación del MIMP.

Diferentes personajes de la televisión peruana se pronunciaron por el caso y expresaron su preocupación por el menor. “Es una pena que un matrimonio termine, es una pena que haya un niño en medio, es una pena ver a Sofía en una situación tan complica. Qué difícil situación. Considero que el que tiene que dar la cara es la cabeza de familia”, dijo Tula Rodríguez, conductora de En Boca de Todos.

En ese sentido, Ethel Pozo se mostró muy apenada por la situación que atraviesa la familia de Sofía Franco. “No se sabe lo que ella está pasando hace muchos años. Estoy hablando desde mi condición de mujer, no porque sea amiga de Sofía Franco. Me afecta levantarme en la mañana y pensar que su niño está ahí, que ella como cualquier mujer no merece estar así tirada en el piso”.

INTERVENCIÓN POLICIAL SERÁ INVESTIGADA

Para detener a Sofía Franco se necesitaron hasta seis policías, quienes la redujeron con fuerza. Las imágenes son bastante dolorosas de ver por la desesperación con la que la ex Paquita Peruana llama a su hijo. Al respecto, el ministro del Interior, José Elice, comunicó que la intervención será investigada para determinar si hubo excesos.

“Este incidente se va a investigar (...) Es un tema privado, se llamó a la Policía, podría haber un exceso, hay que preguntarle a quien estuvo cerca. Les pido por favor que ayuden a los efectivos. Si Sofía Franco sufrió del exceso de fuerza, ese policía va a ser investigado y sancionado”, indicó el funcionario.

EL PARTE POLICIAL

De acuerdo al documento, la detención se dio pasada la medianoche debido a que el alcalde de La Molina indicó que “cuando se encontraba descansando en su dormitorio entró de forma violenta su esposa propinándole un golpe a la altura del cuello con un objeto que él no pudo ver porque las luces estaban apagadas logrando salir por la mampara para salvaguardar su integridad física llegando al primer piso de su casa y al momento de intentar salir de su domicilio fue impedido por su esposa, que lo agarró y arañó los brazos”.

