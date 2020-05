En la ultima edición de En boca de todos, Sofía Franco se encargó de liderar la secuencia de ayuda social del programa. La rubia no pudo evitar quebrarse ante un caso de una madre que vive con sus tres menores hijos al interior de una combi.

‘En boca de todos’ presentó el caso de una mujer que, en medio de la pandemia por el coronavirus, no tiene dinero suficiente para subsistir y sacar adelante a sus hijos. Esto la llevó a tener que vivir en una combi, gracias al apoyo de los vecinos.

Mientras escuchaba el testimonio de la mujer, Sofía Franco no pudo evitar quebrarse y conmoverse en plena transmisión en vivo.

“No llores porque nos pare el alma ver como estas viviendo”, se le escucha decir a Sofía Franco mientras escuchaba atenta la narración de la mujer en plena pandemia.

Sofía Franco se quiebra con caso social - Trome

SOFÍA FRANCO DESMIENTE SALIDAS EN CUARENTENA

Sofía Franco dijo que le afecta que en redes sociales se mencione su nombre especulando que sería la ‘famosa’ que estuvo en la reunión de Ñol Solano y Pablo Zegarra, en La Molina, luego que Magaly Medina dio algunas ‘pistas’.

Sofía, Magaly dijo en su programa que una famosa, que tuvo un programa de televisión y está casada con una autoridad, estuvo en la reunión de Ñol y Zegarra. A raíz de ese comentario, en redes sociales se especuló que eras tú. ¿Esta situación te mortifica?

Te quería agradecer la pregunta. Como bien lo menciona tu diario, Magaly pidió al final de su programa que no especulen. Estamos en emergencia sanitaria, lo que todos estamos haciendo en nuestras casas es lo correcto. Entonces, me gustaría que no mencionen mi nombre porque sí me afecta y me afecta más todo lo que está pasando nuestro país.