¡HABLA CLARO! Sofía Franco se presentó en ‘En boca de todos’ y evitó pronunciarse sobre Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh, el burgomaestre fue captado celebrando su cumpleaños con la modelo.

“Yo creo que va bien la situación, a pesar de lo que ustedes ven, nosotros estamos bien, las cosas en casa están tranquilas, y él pues ya responderá por sus cositas” , expresó.

Según detalló la exconductora de TV, ella y su aún esposo también se reunieron por su onomástico, una celebración “en familia”.

“Yo celebré el cumpleaños de (Álvaro Paz) en familia, tomamos un desayuno el día de ayer que ha sido su cumpleaños y obviamente todo ha sido muy bonito, un espacio familiar para que mi hijo se sienta feliz. Mi relación va muy bien, todo este año que ha transcurrido, yo he madurado mucho más, él ya está entrando a los 40 y ya es hora de que él madure”, manifestó.

Sofía Franco habla del supuesto romance de Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra aún no hablan del divorcio

Sobre darle la “bendición” a Jamilia Dahabreh y Álvaro Paz de la Barra, la rubia remarcó que aún no firman el divorcio. “Como que darle la bendición nunca tanto, porque obviamente nosotros tenemos que consolidar los papeles, todavía no hemos platicado porque yo recién acabo de llegar”, dijo.

“(Tula: ¿Todavía no han hablado de divorcio?) No hemos hablado de ese tema, pero recién acabó de llegar como digo y llegará su momento porque de hecho nos ha ganado el tiempo . Sin embargo, él lo dijo, son insensateces que a veces uno no puede estar rectificando”, enfatizó.

