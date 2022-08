En la última edición de Magaly TeVe: La Firme, Jamila Dahabreh contó que se cansó de esperar que Álvaro Paz de la Barra se divorcie de Sofía Franco y reveló que mantuvo una relación con el exalcalde de La Molina. La rubia, además, dijo que la exconductora de TV esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles de separación.

En el programa de Magaly Medina, Jamila Dahabreh dijo que Sofía Franco pidió una ‘serie de requisitos económicos’ a cambio de su divorcio y que, como tardaban con eso, no llegó a firmar los papeles.

“Requisitos económicos. (Quería una casa) exacto, creo que faltaba lo de la casa. (No se divorciaba porque no le daban la casa) así es (...) No, por supuesto (No la valoraba), y yo, esperándolo allí”, dijo la rubia, quien aseguró que no volverá con Álvaro Paz de la Barra.

SORPRESIVAS REVELACIONES

La modelo Jamila Dahabreh sorprendió a todos al ofrecer una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo habló de Álvaro Paz de la Barra, sino que también se refirió a Sofía Franco y descartó alguna enemistad con la presentadora de TV.

Durante la entrevista con Magaly Medina en su programa de ATV, Dahabreh reveló que sí tuvo una relación con Álvaro Paz de la Barra, pero que no fue mientras él estaba con Sofía Franco, por lo que no tiene ningún problema con la presentadora.

“Ella nunca me llamó y no tendría porque. Yo nunca he cruzado en los tiempos de ella y yo no tengo ningún problema con ella ni con ninguna mujer. Yo no me peleo por un hombre, jamás en mi vida, sé mi valor”, señaló Dahabreh.