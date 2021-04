Sofía Franco reaparece en la radio tras amistarse con Álvaro Paz de la Barra: “He recibido propuestas en TV”

La conductora Sofía Franco reapareció en el programa ¨La Hora Loca de Radiomar¨ tras el comunicado que envió junto a Álvaro Paz de la Barra donde indica que ahora llevarán la fiesta en paz tras los episodios polémicos que protagonizaron.

Por espacio de una hora, Sofía Franco tomó los controles de la cabina y recibió el apoyo de sus seguidores que tomaron con alegría su retorno a la radio luego de mucho tiempo de ausencia.

Sofía Franco también pudo entrevistar al Víctor Manuelle, el popular ¨Sonero de la Juventud¨ desde Miami, quien habló de su nuevo éxito musical junto a La India y su próxima llegada a Perú de no mediar inconvenientes.

¨Hace tiempo no hacía radio y ahora me siento realmente confortada, súper feliz porque la gente me ha hecho llegar su cariño y solidaridad. De verdad muchas gracias al público por brindarme su respaldo. Recibo los comentarios con muchísimo cariño”, precisó.

La conductora afirmó también que se encuentra con ganas de seguir trabajando y destaco que se vienen proyectos en el camino. ¨Hay muchas sorpresas y de hecho lo que quiero ahora es seguir trabajando porque soy una mujer de TV. He recibido algunas propuestas, pero las voy a dar a conocer en su momento¨.

Cabe destacar que ¨La Hora Loca¨ de Radiomar recibirá este miércoles a Pancho Rodríguez y a Jota Benzaquén en las cabinas. Por la noche Susy Díaz se hará presente para poner de vuelta y media a los fieles oyentes.