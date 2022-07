Desde México, Sofía Franco se pronunció sobre el nuevo ampay de su aún esposo Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh, y señaló que, aunque siguen casados, solo tienen una relación de padres.

Sofía, cuál es tu situación con Álvaro, pues Magaly difundió un video de él y Jamila Dahabreh...

Sí, como comprenderás salpica y me llaman a preguntar, me envían mensajes y, bueno, pero yo estoy concentrada ahora en retomar mi carrera. En aprovechar el tiempo acá (México), ya que cuento con visa de trabajo por un año y la agencia que me representa es retop: Look management. Así que debo concentrarme en hacer mis audiciones bien y seguir adelante.

La otra vez (el primer ampay) fue igual, ustedes conversaron y todo se calmó...

Sí, está calmado todo y lo más importante es que nuestro hijo siempre esté protegido por los dos.

Y la parte legal, ¿no habrá divorcio?

Todo es un proceso y como tal pensamos primero en solucionar varios temas. No hay apuro, pero a veces es mejor las cosas claras para que no se malinterpreten porque sí seguimos casados.

Entonces, ¿solo es relación de papás y cada uno puede rehacer su vida sentimental?

De hecho cuando sea real el divorcio ya les contaré para que no se generen más comentarios.

Es lo mejor y me alegro por tu regreso a la TV...

Sí, acá estoy contenta y de todas maneras regreso a Lima en breve para no desligarme por completo de mi país.

¿Tu hijo va a estudiar allá?, ¿vivirá contigo?

Cuando los proyectos se concreten lo conversaré nuevamente con su papá, por ahora estamos disfrutando de las vacaciones.

