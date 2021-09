Hay historias que tienen inicios tristes; sin embargo, esos episodios que pueden sumergirte en una oscuridad también son el trampolín para replantear tu vida y por ese rumbo va Sofía Franco. Hace unos días, la rubia reapareció en la pantalla chica, con un ‘nuevo semblante’, ‘más fuerte’, ‘sin ganas de mirar atrás’, asumiendo los ‘procesos’ que aún debe resolver después que su esposo, Álvaro Paz de la Barra, tuvo duros calificativos para ella y hasta terminaron en una dependencia policial.

Sofía, este 25 de setiembre es tu cumpleaños, ¿vas a estar aquí?

No, viajo hoy. El cumpleaños de mi hijito fue el viernes, me estoy yendo de viaje a celebrar el mío con mis amigas.

Lo justo...

Así es.

¿Dónde vas a celebrar tu cumpleaños?

Secreto, mis amigas me van a preparar una sorpresa, así que yo feliz, me dejo sorprender, las amigas son lo máximo, las amo.

¿Y qué edad cumples o no se puede revelar?

42, ese es mi número de la suerte, ja, ja, ja.

¿Álvaro y tú celebraron juntos el cumpleaños de tu hijo?

Sí, lo celebramos en casa con los protocolos que correspondían. Su papá, al igual que yo, felices por un año más de vida de Salvador, pidiendo salud siempre para él y el amor de madre y padre que nunca le faltará.

Eso es lo más importante, la felicidad de los hijos. Ya los adultos, con respeto, arreglan sus diferencias.

Totalmente. Uno se levanta y sigue adelante más fuerte, con ganas de hacer lo que más me gusta.

Bueno, por más oscura que haya sido la noche, la razón más poderosa para levantarse es quererte primero...

Sí, y ya no mirar atrás, estar bien.

Muchas mujeres que han pasado por situaciones similares a la tuya, al verte sonreír en ‘En boca de todas’, también se darán valor para continuar con sus vidas.

Positivas, vibrando alto y fuertes siempre.

Rebeca Escribens dijo que mientras estés bien y seas feliz, tu niño y todos los que te aman estarán bien.

Gracias a Dios, así es. Rebeca es linda.

¿Recibiste ayuda?, ¿fuiste a terapia?

Sí, claro, fue parte del proceso.

Sofía Franco reapareció en 'En boca de todos'

Muy importante para conocer nuestro interior y ver esos puntos que tal vez se arrastran de la niñez y te hacen vulnerable.

Sí, te ayuda bastante. Yo ahora estoy enfocada en mí, mi hijo y en mis proyectos personales, sonriendo, que la vida es corta. Hoy estás, mañana no sabemos, por eso le agradezco mucho a Dios por la salud, que mi familia esté bien, mi mamita ya tiene 80 años. Imagínate eso, los años pasan volando.

Es una bendición, ¿y vas a seguir casada?

Eso también es un proceso... El diálogo está bien con Álvaro y enfocados en el desarrollo de nuestro único hijo.

Se especuló mucho que él ya tenía una nueva relación con Jamila Dahabreh...

Tú sabes que yo hablo de mí, te puedo contar de mis proyectos, de mis ganas de retomar la conducción, lo demás no es relevante. Además, quiero agregar que me siguen llegando muchos mensajes a mis redes recibiendo lluvia de bendiciones y amor de la gente. Me encanta, me hacen más fuerte y sonrío. Yo soy muy agradecida por ese amor, ese cariño del público, de muchas familias.

Ver a Lady Guillén, Dalia Durán y a ti levantarse es decirle a muchas mujeres que hay esperanza...

Claro, son historias distintas, pero en síntesis las mujeres somos fuertes, luchonas. Cada mujer sabe cuánto vale.

Y ambos ya se han perdonado, porque eso también es parte del proceso.

Las relaciones de pareja tienen momentos maravillosos, pero si se complica uno tiene que saber identificar. Las mujeres tenemos muchas virtudes y, la verdad, ver matrimonios felices y sólidos me ilusiona, me encanta ver eso de que la familia sea unión, amor, soporte todo. Mi deseo de cumpleaños sería continuar así, tranquila, feliz, con salud y rodeada de la gente que me quiere.

Sin ánimo de faltarte el respeto, ¿esas adicciones que te imputaron, alcohol, drogas, ludopatía, carecen de veracidad?

Yo sé lo de atrás, en realidad no quería ni hablar porque para mí no fue nada fácil superar esos momentos duros. Entonces, lamentablemente hay preguntas que tienen que hacerse y uno tiene que responder, pero por mí no hablo más de mis cosas personales, queda aquí ya, lo mío es lo artístico, mi carrera y por eso agradezco el respeto de muchos y sobre todo el cariño. Sé que quieren lo mejor para mí y seguiré adelante.

¿Es cierto que ustedes tienen un convenio de confidencialidad?

Nosotros tomamos la decisión de separarnos y el siguiente paso fue la conciliación. Ningún convenio de confidencialidad, solo lo que correspondía porque sí tocaba ver temas que nos competen a los dos respecto a nuestro hijo, más nada.

Qué bien que hayan llegado a ese punto de madurez...

Claro que sí, pero algunos se ‘arañan’, que no se preocupen, todo está bien que es lo más importante, mi prioridad es solo mi hijo. Hay que respetar sobre todo cuando hay un menor, siempre es bueno conciliar y tener una relación cordial.

¿Qué opinas de las críticas de Magaly Medina, quien dijo que no tienes dignidad y Rodrigo Gónzalez, ‘Peluchín’, afirmó que ‘estás lavándole la cara a Álvaro’?

La misión de Magaly en este mundo es la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de 3 mil dólares. De Rodrigo, leí que decía que me tenía cariño, yo me quedo con los recuerdos de esa época de trabajo y amistad, con el ‘peluche’ de antes.

