Sofía Franco viajará a Rusia con su hijo para alentar a la selección peruana en el Mundial [FOTOS]

Sofía Franco contó que cumplirá su promesa y viajará a Rusia, en compañía de su hijo, luego que la selección peruana clasificó al Mundial.



¿Viajarás a Rusia, tal como lo prometiste si Perú clasificaba?

Sí. Se lo prometí a mi hijo y ahora me lo repite a cada rato. Sabía que si ganábamos, nos íbamos a Rusia, él ya tiene las maletas listas. Todavía no he cotizado el viaje, primero debo cambiar mi pasaporte por el biométrico para tener las cosas más fáciles.

¿Te emocionaste cuando Jefferson dedicó el gol a Paolo Guerrero?

Sí. Todos han llorado en casa, he visto lágrimas y mucha emoción.

En tanto, el cantante Deyvis Orosco brindó un concierto en Ventanilla tras el triunfo de la selección y dedicó su show a Paolo Guerrero.



“Era una felicidad total. Le dediqué el concierto a Paolo y la gente se emocionó. Espero que pronto regrese a la selección”, precisó el Deyvis Orosco.