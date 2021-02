Sofía Franco está cansada del ‘reglaje’ que le hacen las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ para ‘meterle picante’, luego que el programa emitió un video donde se le vio llegar a la casa de una amiga y no ‘cumplir la cuarentena’, tras su reciente viaje a México .

“Estoy bien a pesar de la campaña que me hacen, qué bárbaros, en fin. Solo quiero compartir un dato, el viernes salió el resultado de mi examen de antígenos negativo, así que luego de eso pasé a saludar a mi mejor amiga que vive a dos cuadras de mi casa. Quieren hacer las cosas más grandes y meter harto picante a la situación, y obvio sé cómo se manejan en los medios, pero es delito también mostrar el movimiento migratorio y el reglaje que me hacen. Todo se aguanta, pero ya pasaron el límite”, dijo la rubia.

Sofía Franco regresó al país desde México. (GEC/ Captura Magaly Tv)

¿Las cámaras de Magaly te siguen siempre?

Siempre, pero la gente me brinda todo su apoyo, que para mí es lo más importante. El que no la debe no la teme y yo no tengo nada que esconder, ni me escondo. Quisiera que también me graben cuando continúo con mis ayudas, voy a ver a mi madre, camino con mi hijo o paseo a mi perro, pero eso no vende, ¿no?

Tus días en México fueron gratos, ¿estás más tranquila?

Sí, mis días con mi hijo fueron muy bonitos, pero ya volvimos porque empiezan sus clases.

Pensé que habías viajado también con tu esposo, como una ‘segunda de miel’...

Mi esposo por trabajo no se mueve de su zona porque es su responsabilidad velar por su distrito (La Molina) y como te digo, sigo firme cuidándome y cuidando a los míos. A los opositores un abrazo con todo mi cariño, siempre fui una mujer transparente, sincera y luchadora, seguiré por ese camino