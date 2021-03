FUERTE TESTIMONIO. Uno de los abogados que están trabajando el polémico caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra recogió el testimonio de la exconductora de televisión, quien contó la presunta razón por la que habrían terminado discutiendo hasta los golpes.

“En el transcurso de la tarde, según la manifestación de Sofía, ella ha estado en una reunión con una amiga. Ha habido una intervención policial y de fiscalización de la Municipalidad de La Molina y también ha habido un dron que ha estado volando por encima del domicilio de la amiga”, indicó el defensor.

En ese sentido indicó que las autoridades les indicaron que estaban interviniéndolas por la queja de un vecino. “Pero no había bulla, no había música, no había nada. Sofía, a raíz de esto, llama al señor Álvaro y le increpa qué está pasando”, contó el abogado para Latina.

El reportero le consultó si se trataba de un seguimiento hacia la esposa de Álvaro Paz de la Barra por parte del alcalde con recursos de la municipalidad. “Podría ser, podría ser. Esos son los hechos que todavía se van a investigar, si es que ha habido la llamada de un vecino...”, agregó.

Asimismo, reveló que Sofía Franco volvió en la noche a su casa y allí se desencadenó la discusión que terminó en una ‘agresión mutua’. “Quería hablar con él, quiere que le explique qué está pasando, por qué la está siguiendo, por qué la está acosando. En un momento se ve que él le quita el celular y caen al suelo porque ella quiere recuperar su celular”, dijo el abogado.

El defensor de la exconductora de televisión aseguró que la pareja mantiene una relación tóxica con muchos problemas de maltrato psicológico por parte de Álvaro Paz de la Barra a Sofía Franco que ‘vienen de años atrás’. “Sofía está decidida, ya ha decidido poner a la luz todos estos hechos. En algún momento lo hará público si ella lo decide”, finalizó.

VIDEO RELACIONADO

TROME - Enmarrocada y cansada, Sofía Franco regresa a la comisaría tras practicarse prueba covid

TE PUEDE INTERESAR

Álvaro Paz de la Barra es liberado y lanza fuertes acusaciones contra Sofía: “Espero pueda superar sus enfermedades”

Magaly denuncia amenazas de la ‘familia directa’ de Álvaro Paz de la Barra

Lady Guillén se solidariza con Sofía Franco: “A mí también me grabaron haciéndome daño”

Abogado de Sofía Franco justifica su negación a la prueba de alcoholemia: “No estaba manejando”

Abogado de Sofía Franco dice que no es alcohólica: “Muchos se toman un par de copas de vino en la cena y nadie es alcohólico”