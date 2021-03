LO DEJAN EN LIBERTAD. Álvaro Paz de La Barra fue finalmente liberado luego de pasar más de un día detenido en la comisaría de La Molina, por el fuerte episodio de agresión que protagonizó la madrugada del último jueves con su aún esposa, Sofía Franco.

En ese sentido, el alcalde lamentó que lo hayan retenido a pesar de que fue él quien puso la denuncia contra la rubia. “Habrán miles de casos como el mío donde hay un trato desigual, discriminatorio, que se origina de la propia ley. Yo he sido el agraviado, yo he sido el denunciado, a mi no me han embarrocado”, indicó en declaraciones a la pensa.

Asimismo, indicó que la exconductora de televisión sigue detenida por negarse a pasar la prueba toxicológica y de alcoholemia, mientras él salió negativo. “Esta denuncia espero que sea algo reflexivo para ella. Sus enfermedades de drogadicción, alcoholismo y ludopatía, espero que sean superadas”, agregó.

Álvaro Paz de la Barra también indicó que el pasado 1 de enero se reconciliaron pero ella no cumplió su promesa de someterse a un tratamiento para tratar sus condiciones. “Yo ya no estoy con ella pero la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias. Estamos evaluando pedir la tenencia de mi hijo por su salud”.

‘LA LEY NO PROTEGE AL HOMBRE’

El alcalde de La Molina se mostró indignado porque aseguró que hay una desigualdad en el trato entre las mujeres y hombres detenidos. “Ha habido luchas durante muchos años para que haya equidad con la mujer, pero hay un trato desigual. No pueden detener a alguien que ha denunciado, que ha sido agredido”, indicó.

En ese sentido, aseguró que no va mostrar todas sus lesiones, pero tiene varias y que Sofía Franco tamién tiene escoriosos pero son resultado a que fue embarrocada dos veces por resistencia a la autoridad y que ‘lamentablemente un un excesivo uso de la fuerza en cuanto a su intervención’.

VIDEOS RELACIONADOS

TROME | Sofía Franco: aparecen dos nuevos videos con Álvaro Paz de la Barra previos a su intervención

Magaly Medina: Sofía Franco afirma que le quieren quitar a su hijo-TROME

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina sobre policías que intervinieron a Sofía Franco: “Ni siquiera a los agresores los detienen de esa manera, actuaron bajo dirección del alcalde”

Magaly se indigna con Paz de la Barra por trato policial con Sofía Franco: “¿Qué hombre no salta cuando ve lo que le hacen a tu esposa?”

Juliana Oxenford cuestiona a Álvaro Paz de la Barra por denuncia contra Sofía Franco: “¿No será premeditado?”

Sofía Franco: aparecen dos nuevos videos con Álvaro Paz de la Barra previos a su intervención

Sofía Franco: su esposo no la agredió pero policías le generaron lesiones durante intervención