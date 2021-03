DURMIENDO CON EL ENEMIGO. Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra protagonizan un video que se viralizó en redes sociales y medios de comunicación. En la grabación se observa que seis agentes policiales obligan a la ex figura televisiva, haciendo uso de la fuerza, a abandonar su vivienda mientras ella grita el nombre de su hijo. El despliegue policial se produjo después de que el alcalde de La Molina llamara a los policías y hasta al Serenazgo de su distrito porque, según su versión, fue agredido por la presentadora.

La magnitud de la intervención policial fue cuestionada por diferentes periodistas y animadores televisivos de distintos canales y tendencias: Juliana Oxenford, Magaly Medina, Rebeca Escribens, Ethel Pozo, Gigi Mitre y Rodrigo González. El punto en común: la violencia con la que actúan las autoridades.

La conductora de Magaly TV La Firme, por ejemplo, sostuvo que Sofía Franco “es una mujer desvalida y sola luchando contra todo un tinglado que le han armado a su alrededor y creo, como ella misma nos ha dicho, que es para quitarle a su bebé”.

A continuación, algunos hechos sobre la relación y otros que pueden poner en tela de juicio la denuncia de Álvaro Paz de la Barra.

LO QUE MAL EMPIEZA...

Los problemas entre la pareja comenzaron desde que se conocieron en 2011. Según las declaraciones de Pamela Verde, expareja de Álvaro Paz de la Barra, el burgomaestre mantuvo una relación paralela con ella y con Sofía Franco. El funcionario le prometió a la modelo que se irían a vivir juntos fuera del país, unos meses después ella se enteró que la ex presentadora estaba embarazada “de su novio”.

En setiembre de 2012 después del nacimiento de su hijo, Sofía Franco volvió a tener una discusión con Paz de la Barra debido a que se hizo público en un programa de espectáculos que él continuaba frecuentando a Pamela Verde, la joven aseguró que Álvaro la buscaba hasta 2014 para decirle que estaba arrepentido por dejarla. Todo en televisión nacional.

DENUNCIA POR AGRESIÓN

Tras las declaraciones de Pamela Verde, Sofía Franco denunció en noviembre de 2014 a Álvaro Paz de la Barra por maltrato físico, psicológico, sustracción de menor y robo de dinero. “Ella lo acusa ante la Policía de haberle arrebatado a su hijo, de pegarle junto a sus familiares (entre ellos su hermana), de mantenerla incomunicada”, menciona Magaly Medina con el parte policial en mano.

La expresentadora amplía la denuncia durante ese mismo año y acusa a Paz de la Barra de abandono de hogar. Sofía retiró su acusación cuando retomó su relación en 2017, al poco tiempo se comprometieron y se casaron a puertas de las elecciones municipales, donde el abogado postuló por el partido Acción Popular para ser alcalde de La Molina, y ganó.

PAZ DE LA BARRA HABRÍA USADO RECURSOS DEL ESTADO PARA HOSTIGAR A SOFÍA

Uno de los abogados que investiga el caso de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra recogió el testimonio de la exconductora de televisión, quien contó su razón por la que habrían terminado discutiendo hasta los golpes (como se ve en los videos propalados).

“En el transcurso de la tarde, según la manifestación de Sofía, ella ha estado en una reunión con una amiga. Ha habido una intervención policial y de fiscalización de la Municipalidad de La Molina y también ha habido un dron que ha estado volando por encima del domicilio de la amiga”, indicó el defensor.

En ese sentido, dijo el abogado, que las autoridades indicaron que estaban interviniéndola por la queja de un vecino. “Pero no había bulla, no había música, no había nada. Sofía, a raíz de esto, llama al señor Álvaro y le increpa qué está pasando”, contó el abogado a Latina.

En cuanto al dron que apareció “encima del domicilio de la amiga”, el reportero de Latina le consultó si se trataba de un seguimiento a la esposa de Álvaro Paz de la Barra por parte del alcalde, con recursos de la Municipalidad de La Molina. “Podría ser, podría ser. Esos son los hechos que todavía se van a investigar, si es que ha habido la llamada de un vecino”, agregó.

Sofía Franco Magaly Medina

PAZ DE LA BARRA FIRMA ACTA DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA POLICÍA

Álvaro Paz de la Barra expresó su preocupación por la violenta intervención policial a Sofía Franco. Sin embargo, el alcalde firmó el acta del buen comportamiento de los agentes.

“Mientras a ella la tiraban al piso, la tratan de enmarrocar, mientras gritaba el nombre de su hijo, pero él cree que la Policía ha tenido buen trato. Claro, a él lo trataron bien”, refirió sobre el hecho Magaly Medina.

LA FAMILIA DE PAZ DE LA BARRA HABLA EN NOMBRE DE SOFÍA

Especialistas del Ministerio de la Mujer hicieron público que Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra rechazaron sus servicios. No obstante, la conductora logró comunicarse con Magaly Medina y desmintió a los familiares del alcalde, quienes fueron los que en nombre de Sofía Franco declinaron de la ayuda.

“Estoy devastada, me han separado de mi hijo. Esto va a seguir un curso. Yo llamé a todas las líneas para que me apoyen porque estoy sola”, dijo en la breve llamada que sostuvo con Magaly Medina.

EL ÁREA DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA ADMITE QUE FILTRA MATERIAL

Los videos donde se observa la discusión entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra fueron difundidos por un trabajador de la municipalidad de La Molina, de acuerdo al programa de Magaly Medina. Jorge Alfonso Rojas Bernuy fue entrevistado por un reportero de dicho espacio, quien se hizo pasar por un corresponsal extranjero. En la conversación reconoce que labora en la institución y se compromete a entregarle grabaciones y documentos que perjudican a la presentadora.

Jorge Alfonso Rojas Bernuy cumple funciones de periodista en el área de prensa de la municipalidad de La Molina desde febrero del 2020. Su sueldo asciende a los 5.000 soles mensuales, según se puede ver en el portal de contrataciones del Estado. Hasta el momento ha recibido cerca de 51.000 soles.

La cantidad de dinero que ha recibido Jorge Rojas Bernuy de la Municipalidad de La Molina asciende a 51.000 soles

El último contrato de Jorge Rojas Bernuy con la municipalidad de Lima es de 5.000 soles

