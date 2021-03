TREMENDA DENUNCIA. Magaly Medina denunció este viernes que viene recibiendo amenazas de la “familia directa” de Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, luego que Sofía Franco se comunicara con su programa para brindar su versión sobre los hechos de violencia en los que la pareja se ha visto involucrada en los últimos días.

La periodista usó su cuenta de Twitter para hacer la denuncia e indicar que están tratando de amedrentarla para que no siga opinando sobre el caso. Y lo hizo luego que una usuaria la felicitara por el contenido que emitió en su espacio la noche del último jueves.

“Que buen programa Magaly. Que buen equipo de investigación, por eso eres la FIRME, pero Maga ten cuidado por favor contigo y tu familia, ese COBARDE con su seguridad pueden hacer algo contra ti o en tu casa o con tu hijo, tienes que estar alerta. Cuídate”, le escribió la cibernauta.

La popular ‘Urraca’ compartió el mensaje y junto a él escribió: “Temprano en la mañana ya recibí amenazas de la familia directa del alcalde de La Molina. Eso no me amedrentará para seguir diciendo lo que pienso sobre este caso”.

Temprano en la mañana ya recibí amenazas de la familia directa del alcalde de La Molina. Eso no me amedrentará para seguir diciendo lo que pienso sobre este caso. https://t.co/drNnLRplDR — Magaly Medina Vela (@magalyperu) March 26, 2021

Sofía Franco se comunicó con el programa “Magaly TV: La Firme” a escondidas el jueves por la noche y señaló estar apenada por lo que pasó. “Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene desgastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, contó.

Medina arremetió contra el burgomaestre por firmar la constancia de buen trato a la policía y no hacer nada cuando su esposa le suplicaba que no la maltrataran. “Mientras a ella la tiraban al piso, la tratan de enmarrocar, mientras gritaba el nombre de su hijo, pero él cree que la policía ha tenido buen trato. Claro, a él lo trataron bien”, cuestionó.

Álvaro Paz de la Barra a Sofía Franco: "espero que sus enfermedades de drogadicción y alcoholismo sean superados"

