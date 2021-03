INDIGNADA. Así se mostró este viernes la ex ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, luego de escuchar las declaraciones de Álvaro Paz de la Barra, quien llamó drogadicta, alcohólica y ludópata a su aún esposa, Sofía Franco.

“Cuando una de las partes se siente más que la otra y la otra persona se siente disminuída porque todos los días le dicen que no vale nada, evidentemente esta sensación de no valer nada va colmando el alma de la víctima, ese sufrimiento no puedes tenerlo por años porque todo se desborda”, indicó la abogada en declaraciones a 90 Matinal.

Asimismo, aseguró que lo que pretende el alcalde de La Molina es desacreditar a la rubia, para conseguir la tenencia de su menor hijo. “¿Ustedes grabarían a su mujer, por más complicación que haya, ustedes la grabarían en momentos de crisis? El alcalde ha mandado a otras personas a grabar, porque un empleado no graba sin la autorización de su jefe”, agregó molesta.

En ese sentido, indicó que Alvaro Paz de la Barra ha incurrido en muchos delitos. “¿Cómo puede señalar ante la opinión pública los supuestos estados mentales, qué es lo que quiere, ¿desacreditar a la madre? Nosotros le decimos a Sofía que no está sola y que vamos a descubrir a los verdaderos agresores”, afirmó.

PRETENDE QUE TERMINE EN UNA BOLSA NEGRA

Rosario Sasieta se refirió a las declaraciones del alcalde, quien aseguró que le seguirá brindado todo el apoyo a su esposa. “Sabe qué, mejor retírese, mejor no la apoye, porque si usted quiere ayudar la mejor ayuda es quedarse callado”, dijo la ex ministra.

“Usted no tiene valor. Pretende destruir a esta muchacha ¿qué pretende? ¿que termine Sofía en una bolsa negra dirigida a medicinal legal? No lo vamos a permitir señor alcalde y llamo a todos los alcaldes del Perú a cuestionar la autoridad de esta persona”, agregó.

Finalmente, le recomendó que si quiere conseguir la tenencia de su menor hijo, que se someta a un proceso psiquiátrico. “No es normal que una pareja que juró amor termine desacreditándola ante todos los medios a nivel nacional”, indicó.

