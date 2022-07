Se encuentra en una etapa más tranquila tras haber superado un ‘mal de amores’. Sofía Reyes visita Perú por primera vez tras haber cosechado hits internacionales como ‘1,2,3′ y su más reciente lanzamiento ‘Marte’, que interpreta a dúo con la argentina María Becerra. La artista mexicana conversó con Trome y contó detalles de sus próximos proyectos.

Más información: Shakira y el contudente pedido a su madre tras sus declaraciones sobre Gerard Piqué

En esta charla que se concretó en un conocido hotel miraflorino, Sofía Reyes contó que trabajó de la mano con el equipo del grupo mexicano RBD componiendo un par de canciones que serían parte de un proyecto del reencuentro. Asimismo, nos habló del próximo tema que lanzará junto a Nicole Zignago, una de sus mejores amigas. Este sábado 16 de julio, se presentará en el show ‘Gian Marco 30 años’.

Sofía, que gusto conversar contigo frente a frente. Cuéntanos un poco sobre ‘Mal de amores’, tu más reciente álbum...

Me tardé 6 años haciendo este álbum. En el camino fui entendiendo muchas cosas, lo que quería hablar, el tipo de música. Me ha traído mucho aprendizaje, es un álbum que tiene muchas colaboraciones, aprendí de muchos artistas. Es un álbum que me ha enriquecido mucho. Se llama ‘Mal de amores’ porque en mi experiencia, a través de un mal de amor, aprendí a amar. Es una práctica de todos los días. Es muy bonito y muy divertido.

Después de ese subibaja de emociones ¿en qué etapa se encuentra Sofía Reyes actualmente?

Era un montaña rusa. Estoy en un lugar más tranquilo, ya no con el corazón roto. Estoy haciendo una segunda parte de ‘Mal de amores’, que es como esta dualidad que después de un mal de amor, pues también florece todo esto. Estoy haciendo un álbum que habla de una etapa con esta idea de que estoy enamorada de la vida, de sentirte siempre curiosa y enamorada de la vida.

Sofía Reyes conversó con Trome y dio detalles de sus futuros proyectos en la música. (Foto: Renzo Salazar)

UN PROYECTO CON RBD

Los fans valoran mucho más a los artistas cuando se involucra por completo en el proyecto y no solo es ‘la voz’ ¿coincides con eso?

He aprendido que hay artistas de todo tipo. La parte de escribir mis canciones me gusta mucho, escribir una canción desde cero es de las partes que más disfruto, casi tanto como cantarlas en vivo. Pero también he aprendido a estar abierta, me han llegado canciones y ya yo siento si les tengo que cambiar algo para hacerlas más genuinas. También he aprendido a soltar, antes era muy aprehensiva.

Y hablando de composiciones, se hizo viral hace unos meses el tema ‘Solo te pido’ que habías compuesto para RBD ¿ya se conocen más detalles?

Con León Leiden y Christian Chávez, el equipo de RBD nos buscó para hacer música. Nosotros escribimos dos canciones que están bien padres para ese proyecto. Es loquísimo, yo crecí con RBD, no puedo decir mucho, ya dije un poco de más. Es una locura hacer canciones nuevas para ellos. Todo el equipo las escucharon y eligieron. Loquísimo. Dentro de la industria que yo hago que se mueve dentro de lo pop y urbano, al final del día entiendo mucho la música de RBD y también el tema de hacer algo más fresco, que no se sienta más pretencioso.

Sofía Reyes conversó con Trome y dio detalles de sus futuros proyectos en la música. (Foto: Renzo Salazar)

MARÍA BECERRA Y EL CAMBIO QUE LE DIO A ‘MARTE’

‘Marte’ es uno de tus recientes lanzamientos Recuerdad alguna anecdota con María Becerra?

‘Marte’ es una canción muy especial, la canción ya estaba terminada cuando se la mandamos a María. A los tres días hubo un evento de Becky G y estaba María, Tini y allí la conocí. La canción se llamaba ‘La cag...te’ y cuando María la escuchó me dijo ‘Es un put…zo’ y decidimos grabarla. Encontramos el espacio en Miami, pensé que ella solo iba a grabar la canción pero me dijo vamos a escribir algo nuevo y le di mucho como su espacio y toda la parte que ella canta es nueva.

Eso habla mucho de ti, que des apertura a que otro artista pueda también aportar en tu proyecto...

He aprendido a soltar tantas cosas. Yo lloraba si una canción cambiaba, no la pasaba tan bien. He aprendido a escuchar también a más gente, defiendo mis ideas hasta la muerte pero he aprendido a soltar. Es difícil, pero es parte de.

¿Qué nos puedes adelantar acerca del tema que grabaste con Nicole Zignago?

Se viene una canción nueva con Nicole, me invitó a cantar con ella que sale en agosto. La canción esta brutal, acabamos de grabar el video hace una semana en la ciudad de México.