Sofía Reyes estrenará canción con Nicole Zignago: “Con ella vamos a crear mucha música”

Sofía Reyes evoluciona y madura, pero sin dejar sus orígenes e influencias musicales de lado. La cantante mexicana estrenó hace unos días su tema ‘Mal de amores’, junto a Becky G, con el que ya acumula más de 12 millones de reproducciones en YouTube y cerca de 5 millones, en Spotify.

En conversación con Trome, la intérprete de ‘1,2,3′ reflexiona sobre su carrera musical y revela que, con el paso de los años, ha logrado adaptar su propuesta a sus convicciones. Además, confirmó que ya tiene grabada una canción con Nicole Zignago, otro tema con Los Ángeles Azules y un disco de baladas.

“ESCUCHO CUMBIA TODOS LOS DÍAS”

Luego de ‘Casualidad’ con Pedro Capó, mantienes la valla alta con el estreno de ‘Mal de amores’...

Es una canción de mis favoritas y compartirla con Becky ha sido un sueño. Hay algo que yo siento con esa canción que es muy fuerte, desde el día que la escribimos Andres, Mau y yo. Anoche la escuche como 200 veces. La experiencia, el tema, la música, todo. Es algo que no se puede explicar, solo lo siento muy fuerte. Becky me dijo lo mismo.

¿El dueto con Becky se dio de manera orgánica o la planearon con la disquera?

Lo platiqué primero con mi equipo pero sentía que era con Becky de una. El tema es bien Texmex, sentía que era la mejor opción, tengo años queriendo trabajar con ella porque la admiro y respeto muchísimo. Se la mandé yo, le dije que me encantaría que ella esté ahí. Ella de una me dijo ‘me fascina’, va’.

Hablando de Texmex... ¿Selena Quintanilla fue influencia en tu carrera?

100%. A Selena la he escuchado desde que estoy pequeña, me gusta su música. Ahora estaba muy presente la nueva serie de Netflix, la vi toda, estaba viendo la segunda temporada y me inspiró mucho la historia detrás de cada canción, el proceso, como fueron creciendo, los sonidos, todo me fascina. La cumbia me encanta es algo que escucho en mi dia a dia. La cumbia siempre trae una buena energía.

Perú también es un país que consume mucha cumbia...

Hay mucho que explorar. Lo interesante de la cumbia que es muy distinta en Argentina , Perú y Colombia. He estado explorando la cumbia del norte de México también, la música no te da limitaciones. Amo la cumbia.

Sofía Reyes cerrará una etapa de su carrera con su segundo álbum. (Foto: @sofiareyes)

YA NO HARÍA UNA CANCIÓN COMO ‘IDIOTA’

¿Cómo evolucionó tu carrera en los últimos años para lograr mantenerte iente a las nuevas tendencias?

Nunca pensé en dedicarme a otra cosa que no fuera la música por más que he estado en momentos donde no tenía canciones que estaban tan pegadas. Es parte del ‘jorney’, es un viaje interesante de preguntarme muchas cosas. En todo hay siempre un cambio, me emociona el hecho de seguir explorando y encontrándome. A la par viendo que conecta con la gente. En donde yo encuentro el éxito es en el poder escribir música que me mueva mucho, que venga del corazón, que sea genuina y real para impactar a la gente de manera positiva.

¿Qué tipo de contenido nunca harías?

El que no resuena conmigo, con el mensaje que quiero dar. Desde ‘Idiota’ que es de mis canciones favorita, sería un tema que ya no escribiría ahora porque ya no estoy en ese espacio. Hay que ser honestos siempre, con tu música y tu gente.

¿Qué cambió para que ya no hagas canciones como ‘Idiota’?

En un momento escribí ‘Idiota’, era el momento perfecto cuando salió, lo estaba viviendo en su totalidad. A lo mejor en un momento diré ¿por qué escribí esta canción? Todo va cambiando. Una vez que la canción está afuera, tú puedes hacer mucha promoción , puedes hacer 200 TikToks pero al final ya no está en tus manos en cómo va a conectar con la gente. Tienes que soltar.

Sofía Reyes estrenará canción con Nicole Zignago

“CON NICOLE HARÉ MUCHA MÚSICA”

En la entrevista pasada me comentaste que tenías proyectos con Nicole Zignago ¿Ya tienen listo el feat?

Ya tenemos la canción grabada. Es un sencillo de Nicole y no tenemos fecha todavía, la estamos planeando. La canción ya está terminada y eso es un gran paso. Estamos planeando el video.

Tienes que venir a Perú para seguir acercando tu música a tus fans...

Me encantaría poder visitar Perú con Nicole, eso sería lo más lindo de todo. Yo sé que con ella vamos a crear mucha música y compartir muchas canciones juntas. Sé que es el principio de mucho.

¿Y cuáles son los planes a futuro?

Se viene una canción con los Ángeles Azules, viene ya mi disco que incluye ‘Mal de amores’ y todas estas canciones que ido lanzando y un disco de baladas.

