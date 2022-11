El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lanzó el domingo otro exabrupto, esta vez contra la conductora de Cuarto Poder, Sol Carreño. “Mala fe, mala entraña, esa mujer (por Sol Carreño) que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, dijo sin tapujos. Pero, ¿quién es Sol Carreño? Aquí un repaso por su vida.

Sol María Carreño Carvalho nació en Lima el 8 de diciembre de 1965 y es una abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Mucho antes de que sea conductora de programas periodísticos de televisión, a Sol le picó el bichito de la actuación.

A los 21 años, fue la protagonista principal de la telenovela ‘Bajo tu piel’, teniendo como galán a José Enrique Mavila. La producción fue dirigida por el cineasta Francisco Lombardi y la historia era atípica para las que telenovelas venían desde México, Argentina o Venezuela.

FICCIÓN

Sol estaba casada en la ficción con Fernando Zeballos, quien no podía caminar y usaba silla de ruedas. Zevallos era un millonario que muere asesinado. Le echan la culpa al doctor que encarnaba Mavila, por estar detrás de Carreño. En realidad la asesina es Etty Elkin, hermana de Fernando, para quedarse con su fortuna. Al final Sol y José Enrique no se casan. Este prefiere a Mónica Domínguez.

Pamela Vértiz se pronuncia tras ataques de Aníbal Torres a Sol Carreño. (Foto: @pamelavertiz.pe/Andina/Captura América TV).

Era el año 1986 y aparte de esos buenos actores, participaron Toño Vega, Gustavo Bueno, Paul Martin, Lolita Ronalds, Luis Álvarez y Delfina Paredes.

Luego llegó ‘Paloma’, producción en donde los protagonistas eran Paul Martin y Tessy Castilla, y que tambien es dirigida por Lombardi.

Sol hace del personaje de ‘Lili’ y actúa junto a Ana María Jordán, Carlos López Cano, Inés Sánchez Aizcorbe y Hernán Romero.

La historia gira en torno a Paloma, el personaje de Tessy Castilla, una mujer muy pobre. Esta se casa con un anciano millonario quien no quiere que su ambiciosa hermana herede su forrtuna. Pero al morir, la hermana mannipula a su hijo Paul Martin para que enamore a Paloma, le quite so fortuna y la bote. Así sucedee, pero finalmente Martin se enamora de Paloma y son felices.

CONDUCTORA

Luego de graduarse de abogada, Carreño deja la actuación e incursiona en la conducción de programas.

En 1993, la hija de Arturo Carreño Hawkins y María Emilia Carvalho Guzmán, es contratada para dirigir junto a Federico Salazar América Noticias: Primera Edición. Allí permanece hasta el 2001.

En septiembre de 1995, se casó con el abogado Ismael Noya de la Piedra con quien tiene tres hijos.

Entre febrero y octubre de 2001, Panamericana Televisión la contrató para conducir Sol de mediodía, programa de espectáculos al mediodía, este duró solo seis semanas.

Por eso, Sol regresó a los programas periodísticos con Buenos días, Perú.

América Televisión la trajo a sus filas, junto a Carlos Cornejo, para conducir Un nuevo día, entre 2002 y 2003.

De 2005 a 2020, junto a Raúl Tola y posteriormente con Augusto Thorndike, fue conductora de Cuarto poder.

