A los seguidores de Son Tentación no se les escapa ni una. Varios de ellos notaron en las últimas publicaciones de la cantante Paula Arias que aparecía un poco subida de peso. Esto fue una gran sorpresa pues vía Instagram , la líder de la agrupación musical se muestra tomando clases de twerking a modo de cardio para bajar los kilitos de más que ganó tras el embarazo de su segunda hija.

Paula Arias estuvo embarazada el 2017 y dio a luz en agosto a la pequeña Brianna Antonella. Desde entonces, aparece protagonizando publicaciones en su cuenta Instagram con ropa de gimnasio, haciendo ejercicio para recuperar su figura.

Sin embargo, en sus últimas fotografías en Instagram , sus seguidores empezaron a notar que había subido de peso nuevamente. Preocupados por un efecto rebote en la actriz, empezaron a preguntarle a Paula Arias qué había sucedido.

Por ese motivo, Paula Arias decidió compartir una serie de Instagram Stories con sus seguidores para revelar la verdad: se encuentra embarazada, esperando su tercer bebé. "Fueeeeego, fueeeego.... Fueeeego, como dice Gigi... Sí, estoy en la dulce espera otra vez"

Pese a la buena noticia, la cantante de Son Tentación recibió críticas en su cuenta Instagram , por quedar embarazada con tan poco tiempo de diferencia de su último parto. Muchos usuarios en redes salieron en su defensa y la propia Paula Arias compartió este mensaje:

"A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. Ten cuidado con tus palabras, la lengua no tiene huesos pero es suficientemente fuerte para romper un corazón y una vez dichas solo pueden ser perdonadas más no olvidadas, pueden tener un impacto muy grande en la vida de una persona, ya sea para bien o para mal. Que tengan un excelente y productivo domingo", escribió en su cuenta Instagram Paula Arias.

Paula Arias en Instagram

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.