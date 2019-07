Sonaly Tuesta: "No conozco todo el Perú, tendría que viajar unos 30 años más" | ENTREVISTA

Un extraño virus estuvo a punto de acabar con su vida, pero su espíritu viajero no fue dañado. Sonaly Tuesta , conductora del programa 'Costumbres' por casi 20 años, emprende un nuevo reto en su carrera al asumir el reto de dirigir un proyecto audiovisual inspirado en historias de superación.

"Una historia de Backus & Del Pilar & Guzmán & Salazar", es el nombre del documental en el que Sonaly Tuesta hace un contraste entre los personajes con mayor trayectoria y aquellos que recién están iniciando en la empresa cervecera Backus.

A la par, Sonaly Tuesta y su equipo se alista para celebrar los 20 años de 'Costumbres', el programa emblema de la señal del Estado con el que recorre el Perú de punto a punto. Para las celebraciones, la conductora planea descentralizar el programa y acercarlo más a la gente de a pie que desee conocer más a fondo el espacio cultural.

Sonaly, ¿realmente conoces todos los rincones del Perú? Mucha gente piensa eso.



Es imposible. No se puede conocer todo. Jamás te voy a decir que conozco todo el Perú. Conozco más que el común de la gente porque este es mi trabajo. A todas las regiones he ido. A todos los departamentos he ido. 2, 3, 4 veces, he ido a todos pero, cada vez que voy me encuentro que al borde del camino hay otros pueblos que no sabías que existen. Tu lista de lugares va aumentando. No podría hacer una estadística de cuánto del Perú conozco, pero sé que falta muchísimo. Me pasaría 20, 30 años más viajando y no voy a terminar.

¿Cómo seleccionas los lugares a los que viajan? ¿Tienen un cronograma?

Vayas a donde vayas siempre vas a encontrar una historia en el Perú. No es que el lugar sea más grande, más cercano, que tenga más danzas, no hay esa calificación. Nos parece que todo se puede contar. Solo que algunas cosas vas a tener que esforzarte para contarlas mejor, otras se cuentan solas. Así se arma el cronograma de todo un año. Estamos priorizando la Selva, una región que no se conoce mucho. Son 30 programas que se hacen al año. Siempre estamos la mitad de mes fuera y la otra mitad, editando. El cronograma lo hacemos con un año de anticipación, en diciembre pasado.

Estuviste internada por varios días, en estado de coma ¿cómo fue el primer viaje que hiciste luego del tu salud se puso en riesgo?



Cuando yo desperté, después de estos nueve días en coma, dije 'no voy a salir'. Tenía muchísimo miedo, tenía que probar que podía hacerlo. El primer viaje fue muy difícil, pero lo hice, podía dar para más. Me di cuenta de que esta era mi vida y agradecí a tanta gente que se mostró solidaria conmigo. Las tensiones me agobian, pero tengo más paciencia conmigo. Sé cuando detenerme y hacer una pausa.

¿Te ofrecieron llevar 'Costumbres' a la TV privada? ¿Hubo algún ofrecimiento de otro canal?



Hace muchos años. Te exigen ir a lugares más conocidos y mezclar la costumbre con recorridos habituales. No fue necesario, había mucho que recorrer. No me arrepiento de haber dicho que no. La oportunidad que tuve conocer y mostrar los pueblos recorridos, valió la pena. La gente ha mirado la tradición del otro como suya.

Se pide sacar los realitys de la TV y poner más contenidos culturales ¿Estás de acuerdo?



No estoy de acuerdo en que los saquen, creo que deberíamos coexistir. En realidad, coexistimos. Hay que ser menos hipócritas. Sería importante que en las televisoras de mayor arraigo haya otras opciones. TV Perú es una opción distinta. Desde las otras televisoras van a tener que hacer una propuesta distinta, debe de haber otras propuestas para que la gente decida que quiere ver. En Ecuador o Chile tienen un porcentaje que debe tener cada televisora dedicado a la cultura. La gente tiene, por derecho,de ver otra programación.

