El sonero peruano Walter Andrade, más conocido como ‘Waltinho’, quien radica hace cinco años en Canadá, se encuentra nominado a mejor cantante de salsa, álbum del año y mejor canción tropical en los premios ‘Latin Awards’, que se celebran en dicho país.

“Me siento contento con las nominaciones a mejor cantante, mejor álbum de salsa y mejor canción tropical que he obtenido en los premios Latin Awards https://latinawards.ca/nominees-nominados/ que se realizan aquí en Canadá y que reconocen mi carrera de 45 años en la música”, comentó el salsero peruano.

¿Cómo se llama el disco con el cual estás nominado y qué tipo de salsa propones?

El disco se lanzo a inicios de este año y se llama ‘Romance & Salsa’, y tiene una mezcla de la salsa clásica, la salsa dura y algunos temas románticos, pero sin perder el sabor, siendo atractivos siempre para el bailador. Para este disco he tenido la suerte de contar con músicos de primer nivel del ámbito de Nueva York y Puerto Rico. Siendo el tema ‘Todavía duele’, el que ha sido nominado a mejor canción tropical.

Estas nominaciones son un gran empuje para seguir luchando en la música...

Totalmente, y saber que nunca me equivoque en seguir mis sueños, pues hubo momentos en mi vida en que dejé la música y luego volví. Tengo 45 años de carrera musical, pero ojo, empecé muy chiquillo. He pasado por muchas etapas, he trabajado siempre de manera muy minuciosa y me gané un nombre en el Perú.

¿Cómo ves a la distancia la salsa en Perú?¿Algunos señalan que aún no tenemos una identidad, que no existe la ‘salsa peruana’?

Hay que dejar de copiar para poder tener identidad. Por eso, aplaudo a colegas como Antonio Cartagena, Willy Rivera, Josimar, Daniela Darcourt, quienes tienen sus propios temas y están logrando darle una identidad a la salsa en el Perú.

En los últimos años han surgido muchas voces femeninas, ¿cuál de las solistas o grupos femeninos te agrada?

Me gusta Daniela Darcourt, es una chica con mucha proyección y tiene una linda voz. Es una buena representante de la salsa peruana... debemos recordar que el talento es lo más importante, porque el cuerpo, las curvas no cantan, no hay que vivir del escándalo.

La salsa te ha llevado a recorrer el mundo...

Gracias a Dios he estado en Japón, toda Europa y gran parte de América, y recuerdo con mucho cariño mi etapa como vocalista de Tommy Olivencia, fue una linda época de mi carrera. Ahora estoy hace 5 años en Montreal, Canadá, y espero poder alcanzar uno de los premios, pero desde ya todo mi esfuerzo siempre va dedicado al Perú, extraño mucho mi país.