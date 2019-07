Sonya Smith habla sobre su verdadera relación con Orlando Fundichely | VIDEO

¿Qué está pasando entre Orlando Fundichely y Sonya Smith? Hace un tiempo, una publicación en redes sociales del ex de la animadora infantil, Karina Rivera, llamó la atención pues aparecía acompañado de la actriz.

Rápidamente, empezaron los rumores sobre un posible romance entre los artistas. Como se sabe, Orlando Fundichely abandonó el Perú tras confirmarse el fin de su matrimonio con Karina Rivera.

En una entrevista con Radio Capital, la propia Sonya Smith se refirió a las especulaciones sobre una relación amorosa con Orlando Fundichely y aseguró que solo son compañeros de trabajo.

Orlando Fundichely y Sonya Smith

"El señor Orlando Fundichely y yo estamos trabajando en un piloto para una serie de Internet que se llama ‘Miami Task Force’. Somos los protagonistas. Es simplemente un compañero de trabajo y agradecería que no estén inventando cosas que no son. Yo soy una persona muy seria y reservada en mis cosas personales", declaró la actriz.

Molesta por las especulaciones, Sonya Smith pidió que no se hable más del asunto pues puede lastimar a la familia de Orlando Fundichely.

"Eso es muy feo porque lo ponen a él como una persona que no respeta. A mí en una situación que no existe. Además, están hiriendo a terceras personas. No existe ningún tipo de relación más que de trabajo", finalizó.