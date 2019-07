Spheffany Loza crítica a Guty Carrera por hablar de Melissa en 'El valor de la verdad' | FOTOS

Spheffany Loza manifestó que Guty Carrera no tiene principios ni valores por contar intimidades de la relación que tuvo con su hermana Melissa y que se terminó por una infidelidad del ‘Potro’ con Milett Figueroa.

“¿Qué me pareció la participación de Guty? De ese tema y de personas ‘equis’ no quiero opinar. Para mí, alguien que se sienta ahí (sillón rojo) no tiene principios ni valores y menos por expresarse de una mujer así. Contar cosas íntimas me parece muy bajo, pero eso depende de la crianza y de cómo es la persona. Cada uno sabe lo que hace”, mencionó Loza

¿Te han propuesto participar en ‘El valor de la verdad’?

Me han ofrecido, pero lo rechacé porque el video y archivo del programa queda. Si más adelante quiero ser madre, mi hijo tendrá que ver todo eso. Vender tu intimidad y tu vida por unos soles no está bien y nada que ver.

Por otro lado, dijo que le gustaría que su hermana Melissa vuelva a ser convocada por ‘Esto es guerra’.

“Si regresa al programa, yo feliz de la vida. No la veo hace mucho tiempo, así que si se da estaría encantada. Sería la primera vez que trabajemos juntas”, expresó.