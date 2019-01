'Spider-Man: Far From Home': Primer tráiler muestra a 'Mysterio', el nuevo villano | VIDEO

'Spider-Man: Far From Home' estrenó finalmente este martes su primer tráiler a través de las redes sociales. En este avance, se puede ver en acción al malvado 'Mysterio', el villano de la nueva cinta del superhéroe arácnido protagonizada por Tom Holland.

Dirigida por John Watts, 'Spider-Man: Far From Home' trasladó por unas semanas su rodaje a Europa, desde donde se filtraron algunas escenas de las grabaciones e incluso se pudo conocer el nuevo traje negro que usará el superhéroe.

El tráiler de 'Spider-Man: Far From Home' inicia con la excursión de 'Peter Parker' y el acercamiento que tendrá con 'MJ' (Zendaya) en estas vacaciones por el Viejo Continente.

'Nick Fury' (Samuel L. Jackson) cumplirá un rol importante en esta cinta cuando aparezca repentinamente para interrumpir su travesía debido a la aparición de nuevos villanos, entre ellos, el poderoso 'Mysterio' (Jake Gyllenhaal).

'Sand Man', 'Hydro Man' y 'Molten Man' t ambién aparecen en el trailer, combatiendo con 'Mysterio', esta parece que será una estrategia para ganarse la confianza del joven 'Peter Parker'.

El primer tráiler de #SpidermanFarFromHome nos ha dejado los vistazos a 'MOLTEN MAN', 'HYDROMAN' y ¿'SAND-MAN'?



Me da que si, pero no estoy 100% seguro! pic.twitter.com/7ATcHynJ06 — Show Marvel & Films (@TheShowMarvel) 15 de enero de 2019

El cast principal regresa para 'Spider-Man: Far From Home'. Tom Holland y Marissa Tomei vuelven en sus roles de Peter Parker y Tía May, respectivamente. Zendaya interpretará a MJ (Michelle, no Mary Jane).



Es importante mencionar que 'Spider-Man: Far From Home' llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 5 de julio del 2019. ¡A esperar atentos!

