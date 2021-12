¡Un peruano se llama “Spider-Man”! Peter Parker, Mary Jane y otros nombres que figuran en Reniec

La creatividad de los peruanos para elegir nombres no tiene límites. La última lista del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer que los padres de familia registraron ante las autoridades a sus hijos con los nombres de personajes de la famosa película “Spider-Man: No Way Home”.

“Un gran nombre conlleva una gran responsabilidad. Encontramos a los peruanos que se llaman como algunos personajes y actores de la saga de Spiderman”, anunció Reniec en sus redes sociales.

En dicha relación se logró observar que algunas personas han sido registradas con los nombres de Peter Parker, Mary Jane, Gwen Stacy, entre otros.

Conoce cuántos peruanos se llaman como personajes de Spider-Man

Spiderman 1

Peter Parker 5

Mary Jane 127

Otto 2061

Electro 3

Zendaya 134

Gwen Stacy 10

Happy 4

Sally Field 2

“Spider-Man: No Way Home” se estrenó

La película “Spider-Man: No Way Home” está programa para el 17 de diciembre en Estados Unidos y el 15 del mismo mes en algunos países de Latinoamérica y Reino Unido. Te compartimos el tráiler.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes reaparece haciendo Tiktoks en la calle