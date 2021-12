Desde que empezó la preventa, se sabía lo que iba a venir. Esas horas interminables de espera para ver si funcionaban las páginas web de las cadenas de cine realmente valieron la pena. Fue casi a las 2 de la mañana que se pudieron adquirir, pero me contaron de personas que se quedaron despiertas hasta las 5 a.m. para conseguirlas. Mientras los días se acercaban, la emoción (o el hype) iba subiendo.

Cuando el día del pre-estreno llegó, el miedo de cruzarse con algún spoiler ya estaba presente. Esto debido a que un día antes, las funciones de prensa en el mundo ya se habían proyectado. A pesar de eso, la fe de no toparse con ninguna imagen seguía intacta.

Y así fue. Llegué “virgen” a la sala de cine. Con la ilusión intacta y las palpitaciones a mil. Los únicos Spider-Man que vi fueron todos los disfrazados en los pasadizos y en el área antes de entrar a la sala. Si bien mi función no era la primera que se proyectaba en la noche, se podía sentir aún el calor de todos los fanáticos que esperaban en el patio de la confitería, anticipándose a lo que al final sucedería.

Una vez sentado, habiendo comido algo antes para no perderse ningún detalle por tener que bajar a ver la canchita, solo quedaba esperar. Luces apagadas, silencio perpetuo. Los primeros aplausos tronaron a pocos minutos de empezado el filme. El abogado más querido por los fans apareció y poco a poco las alocadas teorías de los fans se iban cumpliendo.

MJ y Spider-Man saltan desde una construcción en Nueva York.

Escena tras escena era un no saber qué iba a pasar. El conjuro del Dr. Strange afectó el multiverso y los villanos fueron saliendo de a pocos. Primero, el Dr. Octopus. Luego, Lagarto. Seguido del Hombre de Arena y Electro. Hasta que finalmente nos dieron al más malo de todos los malos: el Duende Verde. En ese momento, ver a Willem Defoe nuevamente en su papel hizo estallar la platea como ya se pueden imaginar.

La evolución de cada uno de los personajes dentro de la película le dio un toque sublime a las historias de hace varios años atrás. Pero, la epicidad no había llegado a su punto más alto. No fue hasta que Ned, el amigo de Peter, abrió unos portales mágicos que la sala realmente iba a saltar de sus asientos. Lo único comparable a lo que se vivió puede ser un estadio de fútbol viviendo la final de una copa mundial.

“¡Es Andrew!”. Gritaron algunos (yo también). Pero no fue hasta unos segundos después donde en varias butacas se escucharía: “¡Sííí, es Tobey!”. Nos llamaron locos, pero ahí estaban, los otros dos Spider-Man más icónicos de la pantalla grande. No fue hasta un rato después que se unieron a la tristeza de Tom luego de perder a un ser querido. No puedo negarlo, todos sentimos el dolor dentro del Peter de Andrew y la sabiduría, dentro del de Tobey.

Así también lo demostraron cuando empezaron a trabajar juntos y en la batalla final. Esa bendita batalla final. 20 años de películas del arácnido, de no saber si volvería, si se cancelaría, se hicieron presente en esos minutos de acción, bromas, tristeza y redención para el Doc. Ock y el Spider-Man de Andrew Garfield. Además, Willem se consolidó como el mejor Duende Verde de la historia del cine de comics.

Fanmade de los villanos y Spider-Man hecho por @Gaurav777Algo, un usuario de Twitter.

Si bien hubieron algunas partes que bajaron la intensidad de los espectadores, el trabajo de Marvel, apelando a la nostalgia de muchos, hizo que se sintiera como el final necesario para los anteriores Spider-Man. Incluso, nos dieron a un Tom Holland más maduro en su papel de Peter Parker, donde ya no necesitaba de un Tony Stark a su lado. Pero más allá de eso, la productora volvió a generar esa emoción entre los fans, haciendo que algunos vayan en sus ropas más elegantes al estreno de la película. “¿A dónde vas tan elegante, hijo?”. “A ver a los tres Spider-Man, mamá”.

Lo único que queda es esperar a que las próximas películas del amigable Hombre Araña que haga Marvel sigan generando estas expectativas entre los fans. Porque, así como lo dijeron el tío Ben y la tía May, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.