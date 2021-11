EN VIVO. Este martes 16 de noviembre se estrena por fin el segundo trailer de la esperada cinta Spider-Man: No Way Home cuyo estreno está previsto para diciembre de este 2021. En esta nota te contamos detalles de la hora de estreno y cómo ver el esperado adelanto final de la tercera parte de la saga de Marvel y Sony protagonizada por Tom Holland.

Este martes los fanáticos de Spider-Man: No Way Home obtendrán ese nuevo avance en un evento organizado con el respaldo de Marvel y Sony, en Los Ángeles. Allí se revelará por primera vez este tráiler final y, posteriormente, se difundirá a través de redes sociales para el resto del mundo.

Peter Parker (Tom Holland) y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en el póster de "Spiderman: No Way Home". Foto: Sony Pictures.

SINOPSIS DE SPIDER MAN NO WAY HOME

Spider-Man: No Way Home narra una nueva aventura de Peter Parker (Tom Holland), cuya identidad se ve revelada y ya no puede separar su vida normal de los riesgos de ser un superhéroe. Tras pedirle ayuda al Doctor Strange, los riesgos se vuelven aún más peligrosos y le obligan a descubrir lo que significa ser Spider-Man.

La película también estará protagonizada por Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May, JB Smoove como Julius Dell, Tony Revolori como Flash Thompson, Angourie Rice como Betty Brant y Hannibal Buress como el entrenador Wilson.

Como ya se ha confirmado, Jamie Foxx repetirá su papel de Electro de las películas de The Amazing Spider-Man, mientras que Alfred Molina repetirá su papel de Doctor Octopus de Hombre Araña 2.

‘Spider-Man: No Way Home’

¿TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD APARECERÁN EN EL TRÁILER?

Las miradas están puestas en Tobey Maguire y Andred Garfield pues se dice que aparecerían en Spider-Man: No Way Home, a la espera de una confirmación oficial.

El tráiler de esta noche revelaría posibles detalles de la presencia de los actores que interpretaron a Spiderman en la primera y segunda versión del personaje en la pantalla grande.

TOM HOLLAND HABLA DE ALFRED MOLINA

Según contó Tom Holland a Entertainment Weekly, grabar con Alfred Molina en su papel antagonista de la saga de Spider Man ha sido “genial”. Además, calificó al actor como “una de mis personas favoritas”.

“Fue muy divertido ver cómo ha avanzado la tecnología. Cuando estaba haciendo estas películas, los brazos eran títeres, y cuando lo hicimos, todos son imaginarios y generados por ordenador. Fue genial verlo revivir al personaje”, contó Holland sobre el regreso del experimentado actor.

“Molina es una de mis personas favoritas con las que he trabajado”, agregó el actor sobre la relación que tuvo con Molina a la hora de grabar sus escenas en la película del héroe arácnido.