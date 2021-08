Star+ (Star Plus), www.starplus.com, será lanzado en Latinoamérica el 31 de agosto de este año como un servicio de streaming para el público adulto que ofrecerá: todo el contenido de ESPN, como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows deportivos; series, comedias animadas, películas, documentales; y producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo.

A pocos días de la llegada de Star+ al Perú, Trome conversó con Natalia Scalia, quien se desempeña como Senior Vice President and Head of Direct-to-Consumer para The Walt Disney Company Latin America, responsable del negocio de los servicios de streaming de la Compañía en Latinoamérica, para que nos resuelva algunas dudas entorno a la plataforma.

Star Plus contará con un catálogo completo de series, películas, producciones originales y deportes en vivo. (Foto: Fox, 20th Century Fox, AFP)

¿POR QUÉ EN LATIONAMÉRICA STAR+ NO SE UBICA DENTRO DE DISNEY+ COMO EN EUROPA?

En el mercado europeo, la app Star se encuentra incluida dentro de la plataforma de Disney+, sin embargo, en Latinoamérica la estrategia cambia por motivos diversos como el público objetivo y la oferta de contenidos.

“La estrategia de América Latina tiene un enfoque diferente a algunos mercados internacionales, donde Star pertenece a Disney Plus, pero tiene una propuesta mucho más acortada que la que forma parte de nuestro producto. Por un lado, Disney Plus es un producto que es referente en la propuesta familiar e infantil. Las marcas que conforman Disney Plus (Pixar, Disney, Marvel, Star Wars y National Geograpich) tienen todos esa misma afinidad y experiencia cuidada para ese público. Es tan poderoso ese posicionamiento que queremos dejarlo ahí”, precisa Natalia Sacalia.

Star Plus llegará a Latinoamérica con nuevos títulos y un live streaming de ESPN. (Foto: Difusión)

¿CUAL ES LA AUDIENCIA OBJETIVA DE STAR+?

En el caso de Star+, la decisión de presentarlo como un producto independiente tiene que ver también con “entender la complementariedad que tiene con Disney plus y su enfoque hacia la audiencia adulta de la región”.

“Pretendemos ser un referente para ese publico, pasando por todo lo géneros, tocando todos los temas relevantes y generando una personalidad muy concreta y una propuesta de valor clara ara ese público”, señaló.

COMBO PLUS, LA OFERTA PARA OBTENER DISNEY+ Y STAR+

“Nos ocupamos de que los consumidores puedan combinar estos dos productos en una oferta comercial, el ‘combo plus’, implica cierto nivel de descuento que permite a los suscriptores que puedan acceder con las mismas credenciales. Desarrollamos una estrategia diferenciada y complementaria”, comenta.

PRODUCCIONES ORIGINALES

Star+ se encuentra trabajando de manera intensa en la región en cuanto a producciones originales. Hasta el momento, se han anunciado más de 66 producciones originales para Star+ que se estrenarán entre 2021 y 2022. Asimismo, en Disney Plus se confirmaron 70 producciones para el mismo periodo, lo que significa un catalogo de 130 títulos que se estrenarán en dicho portafolio de streaming de la región. Santa Evita es una de las series originales.

“Así vamos a profundizar este tema de dialogar con la temáticas relevantes de América Latina. Nuestro equipo de contenidos, tanto de producción como de adquisiciones, trabaja permanentemente a lo largo de la región. Estamos en permanente búsqueda. Seguimos monitoreando la disponibilidad de contenidos de la región que tengan el ADN del producto que estamos lanzando”, precisa.

¿HABRÁN PRODUCCIONES ORIGINALES DE PERÚ EN STAR+?

Finalmente, Scalia no descarta que, a futuro, se puedan realizar producciones originales en el Perú para que sean transmitidas en esta plataforma. Por lo pronto, los campeonatos de fútbol que se emiten en ESPN y los episodios de “Alerta Aeropuerto”, transcurridos en el aeropuerto Jorge Chávez, serían las únicas producciones ‘peruanas’

“No recuerdo si existe alguna figura peruana involucrada en el talento de estas producciones. Las que estamos lanzando ahora son producciones de argentina, Brasil y México, en esta primera etapa. En el lado de deportes, si hay talento peruano que es el mismo que ves en la pantalla de ESPN y que nosotros tomamos como una herramienta e relevancia local. Vamos a seguir trabajando en encontrar oportunidades a lo largo de la región, vamos a seguir expandiéndonos”, señaló.

CATÁLOGO DE STAR+

SERIES:

“This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (de National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.” y “The Resident”, “Grey´s Anatomy”, “24”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I met your Mother”, “The X Files” y “Prison Break”, “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” y “Hip Hop Uncovered”, “Los Simpson”, “Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y “Solar Opposites”.

Los Simpsons, familia completa.

PELÍCULAS

“Nomadland”, “Judy”, “The Empty Man”, “Deadpool”, “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; colecciones de películas como “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Búsqueda Implacable”.

Revisa las competencias que transmitirá STAR+

PRODUCCIONES ORIGINALES

“Santa Evita”, “No fue mi culpa” y la tercera temporada de “Impuros”; comedias, como “El Galán” y “Los Protectores”; biopics, como la historia de Pancho Villa y la historia de Silvio Santos; comedias dramáticas, como “Terapia alternativa” y “El Encargado”; docurealities, como “Bios. Vidas que marcaron la tuya” (episodios de Titãs, Calamaro y Aterciopelados); y el thriller “Insania”.

ESPN

Se amplían las opciones de acceso al deporte en vivo. El contenido deportivo nacional e internacional bajo la marca ESPN incluirá además una extensa gama de Ligas y campeonatos, con eventos en vivo de CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB, NHL, así como competencias de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo y MMA (como, por ejemplo, UFC), entre otros deportes. Así como los programas latinoamericanos SportsCenter y ESPN KNOCKOUT.