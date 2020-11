Stephanie Valenzuela, a través de sus historias en Instagram, señaló que le ‘pondrá ganas’ para salir adelante luego de la trágica experiencia que vivió cuando Eleazar Gómez la golpeó, mordió en el rostro e intentó estrangularla.

“Quiero agradecerles por su apoyo, sus bendiciones y bonitos mensajes. Estoy reapareciendo por acá (Instagram), quisiera cantar y bailar como lo hacía antes, pero emocionalmente he pasado por mucho, es una situación que estoy tratando de sobrellevar, puedo sonreír y luego llorar, pero no quiero que vean mi llanto, porque no se lo merecen. Tampoco me parece justo que me tenga que privar de trabajar o salir, puedo maquillarme el rostro, pero no el alma, prometo echarle ganas para continuar. La vida sigue y no importa cuál sea el problema, hay que ser fuerte”, dijo la modelo.

Por otro lado, ‘Tefi’ se presentó en el programa ‘Hoy’ de México, donde reiteró que no le otorgará el ‘perdón’ a Eleazar y seguirá con el proceso.

“Quiero dejar en claro que perdoné de corazón, no que le otorgué el perdón para que no se le juzgue, eso no lo haré porque estoy alzando mi voz por las otras mujeres que fueron maltratadas por él y para que no lo vuelva a hacer con otras”, detalló.