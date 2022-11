El actor Stefano Meier aclara que no le molesta las comparaciones con su padre Christian, pero enfatiza que está labrando su propio camino. Ahora que está debutando en la televisión nacional con el personaje de ‘Doménico’, en la telenovela ‘Maricucha 2′, donde despertará los celos de ‘Renato (Andrés Vílchez).

¿Te incomoda que siempre estén buscando compararte con tu padre, Christian Meier?

En este punto ya me di cuenta que uno no se puede desprender de eso, es parte de lo que uno es; pero siempre he intentado buscar mi propio camino. Siempre hay cosas que son inseparables, es mi familia, es parte de mí, es lo que es y lo abrazo de manera positiva.

Has recibido muchos consejos de parte de tus padres...

Siempre me dan consejos, los dos están felices de que este trabajando aquí, que se haya dado esta oportunidad, siempre he tenido su apoyo para los proyectos que he realizado.

¿Cómo será tu relación con Maricucha en la novela?

Doménico entra en el mundo de Maricucha cuando ingresa a la vida universitaria y ahí va a despertar algunos celos de Renato (Andrés Vílchez). Con Maricucha nos vamos a llevar muy bien desde el inicio, hay química, pues también soy un tipo muy trabajador y se verán más cosas en la historia.

¿Es tu primera experiencia en la televisión peruana?

Si, la oportunidad llegó cuando estuve en Lima hace poco, alrededor de un mes y medio, y mi mánager me dio la noticia; y desde ese momento estuve muy contento y entusiasmado.

¿Te desenvuelves bien con el humor?

Esta es una novela muy divertida, con mucha comedia pero también tendrá sus líos y dramas. Estoy contento de estar aquí, el elenco es de primera y me divierto con las ocurrencias que van sucediendo. El humor no es ajeno para mí, siempre jugamos con la improvisación, a veces me agarran frío, pero lo divertido es dejarse llevar.

Has trabajado mucho en el extranjero, ¿qué has estado haciendo?

Sí, he trabajado en Los Ángeles y en México. Lo último fue hace casi un año pues estuve grabando las temporadas 2 y 3 de la serie ‘Ana’ en México que es creada por Ana de la Reguera. Luego, he hecho una película independiente en Estados Unidos y varios cortometrajes.

Trabajar aquí es un nuevo impulso en tu carrera...

Sí, de hecho porque me puede abrir puertas y siempre he tenido las ganas de trabajar aquí y se ha dado con una novela que ha tenido mucho éxito.

