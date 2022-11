Stefano Meier dice que le gustaría tener algunas de las cualidades de Doménico, su personaje en ‘Maricucha 2′, y que las escenas con Patricia Barreto son muy divertidas porque a ella le gusta mucho improvisar.

“Doménico es un chico muy trabajador, lucha por las cosas que quiere y contra muchos prejuicios, creo que por ese lado puedo relacionarme mucho con el personaje. Siempre hay prejuicios en la vida de todos y he tenido que luchar contra varios , en especial en esta carrera. Algo que admiro de Doménico es que realmente no le importa lo que diga la gente, lo que piensen de él. Me gustaría ser de esa manera”, afirma.

¿Es la primera vez que haces comedia?

No, pero aquí la comedia se basa en nuestra cultura, entonces tiene mucha jerga, mucho de nosotros, y es algo que no había hecho antes. Me da mucha alegría poder canalizar eso, reírme y bromear un poco más.

¿Te sorprendió la propuesta de ser parte de ‘Maricucha 2′?

Una vez que pasé la prueba, la propuesta de Del Barrio me hizo muy feliz. Había visto algunos episodios de la primera temporada de ‘Maricucha’, estaba enterado de qué se trataba y yo feliz.

¿Qué tal la ‘química’ con Patricia Barreto?

Es excelente porque es una actriz supertalentosa, superingeniosa y es muy buena para la comedia. Ella juega mucho con las improvisaciones que de hecho a veces me agarran en frío, pero al final sale algo divertido en escena y espontáneo.

¿Feliz con el éxito de ‘Maricucha 2′?

El éxito de ‘Maricucha 2′ me hace feliz, sobre todo al hacer que familias se junten a verla, sacarle risas, realmente creo que es el pago más bonito del trabajo.

También eres músico...

Sí, también hago música. He estado produciendo mucha música y también he compuesto para cortometrajes y algunas películas independientes en los últimos par de años.

Hiciste algo con tu papá.

Lo último que hice fue este remix para un sencillo que sacó mi papá y también produje un par de canciones para un artista en Estados Unidos. Ahora tengo una canción que quiero sacar con un amigo artista y también estoy apuntando a lanzar un tema mío próximamente.

Telenovela ‘Maricucha 2′ hará reír y llorar al público: “Estoy feliz y emocionada”, dice Patricia Barreto

Tras el éxito que tuvo la primera temporada, Del Barrio Producciones anunció el estreno de ‘Maricucha 2′ en América Televisión, teniendo como protagonista a la actriz Patricia Barreto y donde se sumarán nuevos rostros para seguir entregando humor y entretenimiento al público.

Patricia Barreto agradeció al público por ser el motor para una segunda temporada, que llegará cargada de emociones y promete siempre que su personaje tendrá muchas alegrías, risas y juegos.

“Estoy feliz y emocionada con esta nueva temporada, ya venimos trabajando hace mes y medio, y estoy agradecida con el público. Desde que terminamos la novela me han escrito a mis redes sociales pidiendo la segunda parte... y se viene una historia llena de alegrías, risas, juegos y de superación ante la vida”, comentó Patricia.

