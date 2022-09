Stefano Salvini continúa hablando de Johanna San Miguel y esta vez se atrevió a confesar que aún siente algo por su expareja. El actor no dudó en referirse a la popular ‘Queca’ después de que le preguntaran por su edad y si es que era mayor que su madre.

Salvini realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, en donde habló acerca de las declaraciones que brindó sobre San Miguel, el último 14 de setiembre.

Es en ese momento cuando su hermanastra le pregunta sobre la edad de su expareja, Salvini responde: “Es mayor que mi mamá, es mayor que tu mamá”.

Sin embargo, después de que le repitieran la misma pregunta, indicó que ya no hablaría más de la ‘mamá leona’ debido a que aún siente algo por ella: “ Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta ”.

Estas declaraciones han sorprendido a sus seguidores, incluso hay algunos que creen que el intérprete de 30 años desea retomar la relación con Johanna San Miguel, quien cuenta con 54 años.

Salvini realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales. Video: Amor y Fuego

