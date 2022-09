Stefano Salvini continúa brindado distintas confesiones mediante sus redes sociales. Esta vez, el actor no dudó en criticar a los chicos reality del programa ‘Esto es guerra’.

El intérprete, de 30 años, realizó una transmisión en vivo en donde expresó su molestia cuando uno de sus seguidores le consultó sobre el salario que se llevan cada mes los integrantes del programa de competencia.

“Esos ‘guerreritos’ ganan más que los actores. Sí, a mí me llega” , expresó enojado, Salvini. Otro usuario le preguntó si regresaría a la televisión: “No, la TV ya fue. A la TV hay que dejársela a los ‘guerreros’ y ‘combatientes’” , respondió el joven actor.

Stefano Salvini se pronunció en contra de los chicos reality. Video: Tik Tok

Stefano Salvini confiesa que aún está enamorado de Johanna San Miguel

Salvini realizó una transmisión en vivo a través de redes sociales, en donde habló acerca de las declaraciones que brindó sobre San Miguel, el último 14 de setiembre.

Es en ese momento cuando su hermanastra le pregunta sobre la edad de su expareja y Salvini responde: “Es mayor que mi mamá, es mayor que tu mamá”.

Sin embargo, después de que le repitieran la misma pregunta, indicó que ya no hablaría más de la ‘mamá leona’ debido a que aún siente algo por ella: “Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta”.

Johanna San Miguel le responde a Stefano Salvini

Después de que Stefano Salvini reapareciera con un nuevo look y confesara cómo conoció a su Johanna San Miguel, la ‘mamá leona’ le respondió a través de una transmisión en vivo realizada en redes sociales.

Una de las seguidoras puso el tema sobre la mesa: “Salvini dijo que se enamoró de ti cómo loco...”. San Miguel, sorprendida, respondió con otra interrogante: “¿Cuándo ha dicho eso?”. Luego, reafirmó lo que dijo su expareja: “Nada, que ha dicho la verdad”.

TE PUEDE INTERESAR