El actor Stefano Salvini ha causado polémica entre sus seguidores luego que hiciera una transmisión en vivo y comenzara a hablar de diferentes temas. La expareja de Johanna San Miguel se mostró confundido en pleno live y los usuarios le preguntaron si estaba bien de salud tras “extrañeza”.

“Mañana salgo en Magaly, ¿tú crees?, ojalá, a mí me encanta Magaly. Quiero verme ahí, hola, Magaly, sí salimos en TV, vamos puño, hagamos fuerza para salir en Magaly. Si me invita Magaly, me la chapo en vivo ”, dijo.

Esto sorprendió a los usuarios, quienes insistieron sobre su salud. Tras hablar de sus experiencias sexuales y de conocidas figuras de la televisión, el actor recalcó que está sufriendo de depresión, sin embargo, dejó entrever su ironía.

“ Estoy mal, estoy deprimido, tú crees que haría esto si no estuviese deprimido. Estoy en una depresión, estoy arruinando mi carrera , estoy deprimido hace meses porque me terminaron, no lo superé la ruptura y caí en un hueco, luego me di cuenta que cometí muchos errores. Eso me hundió, más la pandemia, no poder salir... Vamos, Maga, hazme mierda”, acotó.

TROME | Stefano Salvini revela depresión y causa polémica

STEFANO CONFIESA QUE SIGUE ENAMORADO DE JOHANNA

Stefano Salvini continúa hablando de Johanna San Miguel y esta vez se atrevió a confesar que aún siente algo por su expareja. El actor no dudó en referirse a la popular ‘Queca’ después de que le preguntaran por su edad y si es que era mayor que su madre.

“Ya mucho de ella. Mucho respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta“, dijo.