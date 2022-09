Stefano Salvini revela que conoció a Johanna San Miguel cuando tenía 4 años: “Me enamoré, era un chibolo loco”

Stefano Salvini reapareció en redes sociales y sorprendió a su seguidores con su nuevo look. Sin embargo, entre las confesiones que realizó, la más impactante fue cuando contó cómo conoció a su expareja, Johanna San Miguel.

El actor de 30 años soprendió a los internautas con su confesión. Aunque no brindó detalles de su amorío con la conductora de televisión, si reveló el momento en que la vio por primera vez.

“La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’. ¿En serio te gustó la ría Johanna? No solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré” , comentó.

Stefano Salvini confesó el momento en que vio por primera vez a la conductora de televisión. Video: Amor y Fuego

Stefano Salvini halaga a Johanna San Miguel

A pesar de que los seguidores quisieron burlarse de Salvini y su antiguo romance con una mujer que tiene el doble de su edad, el actor la defendió y halagó: “La chata está paradaza, ya quisiera yo llegar a los 54 años así” .

Ante su respuesta, los usuarios de Instagram no dudaron en hacerle algunas bromas, a lo que Salvini decidió seguirles el juego: “Debería ser gigolo de tías, señoras que ya estén hartan de sus esposo calvos y panzones. Si alguna tía e esto con plata, por favor, escribam, yo muy feliz de ir”, sentenció.

Johanna San Miguel le dedica tema ‘Infeliz’ a su ex, Camilo

El último viernes 9 de setiembre, Johanna San Miguel sorprendió al dedicarle una canción despecho a su expareja durante la presentación del grupo Bembé.

Tras darle la bienvenida a los integrantes de la orquesta, la ‘Mamá leona’ aprovechó el lanzamiento de la nueva canción de la agrupación titulada “Infeliz” para dedicársela a su expareja.

“Esta canción voy a dedicarla a mi ex, ex, ex… ‘Infeliz’ para él es esta canción”, señaló la líder de los ‘Guerreros’, lo que provocó la rápida reacción de Renzo Schuller: “Pero di el nombre pues, suéltalo”, increpó el actor. “Para Camilo, bueno ya dije el nombre, ya perdí” , indicó San Miguel.





