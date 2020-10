ELIGE A BETO. Stefano Tosso fue entrevistado por Beto Ortiz para el programa Beto a Saber. Durante la entrevista, el actor indicó que sí le hizo daño a las mujeres, pero que no las acosó.

Stefano Tosso precisó que nunca acosó a menores de edad, pero que sí manipulaba y engañaba a las mujeres con las que se relacionaba. “Es falso que acoso, pero no es falso que le he escrito a 50 mujeres, más de 50, por eso quiero pedir disculpas”.

“Le he hablaba a dos al mismo tiempo, he sido muy mujeriego, pero no he sido acosador pues”, agrega Stefano Tosso en su defensa sobre las decenas de denuncias en su contra por acoso y hostigamiento.

El actor expresa que le preocupan las acusaciones por su familia. “Me siento mal por mi padre, pero lo que me pase a mí es indiferente, yo siempre he tratado de ser protector de mi familia, igual no soy un acosador, pero quiero pedirle disculpas a las mujeres porque les hice daño”, indica Stefano.

Stefano Tosso pide perdón a mujeres (TROME)