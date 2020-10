EN POLÉMICA. El actor Stefano Tosso, hijo del fallecido Ricky Tosso, acaba de ser denunciado por varias jóvenes por el presunto delito de ciberacoso. Varias de las denunciantes aseguran haber sido menores de edad cuando sucedieron los hechos.

Tras la controversia, el programa Amor y Fuego contactó con una de las jovencitas, identificada como Xilenne Talledo de 21 años. Según su testimonio, fue ella quien contactó con el actor ya que se consideraba una fan. Para su sorpresa, este le contestó y empezaron a conversar regularmente.

“Se enojaba demasiado cuando lo dejaba en visto. Me decía: ‘te juro por mi papá que si me vuelves a dejar en visto no te vuelvo a hablar jamás’. Yo le decía cálmate, estaba ocupada, haciendo mis cosas”, dijo para el programa de Rodrigo González.

Xilenne narró que pasado un tiempo Stefano Tosso empezó a intensificar su forma de tratarla. “Me decía ‘yo quiero algo contigo, me gustas un montón’. Yo le decía no te creo, a cuántas chicas les dirás eso y él se ofendía, me decía que no lo generalice”, agregó la joven.

La denunciante contó que pasado un tiempo le permitió ingresar a su vida, le dio su número de WhatsApp y se ilusionó con él. Sin embargo, todo llegó a su punto más álgido cuando lo llamó para contarle y problema familiar y el empezó a tocarse los genitales por encima de la ropa.

La joven se indignó y la conversación terminó. Más adelante, Stefano Tosso se habría mostrado indignado con ella. “Me dijo 'sabes qué, yo no cuento contigo para estas cosas, pensé que eras mi chica”, dijo Xilenne.

