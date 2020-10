NO LE DA CONFIANZA. Stefano Tosso fue consultado por el periodista Beto Ortiz sobre las razones por las que no le dio una entrevista a Magaly Medina para responder sobre las acusaciones de acoso que pesan en su contra.

El actor precisa que Magaly Medina no le da confianza por ampay que publicó en 2012 donde Stefano Tosso aparece fumando marihuana. “Ocasionalmente fumo, lo sacó cuando era un niño, cuando tenía 20 años”, menciona Stefano Tosso.

Stefano Tosso indica que permaneció un año sin trabajar por ampay que publicó programa de Magaly Medina. “Tipo era un chibolo, no trabajé todo un año porque me gritaban fumón, drogo”, indica.

El actor indica que no todo el Perú acepta el consumo de marihuana. “Mi papá me miró y se fue de la casa, o sea me hizo mucho año, mi familia sabía, pero no todo el Perú sabía y todo el Perú no lo acepta”, comenta Stefano Tosso.

