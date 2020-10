NIEGA ACOSO. Stefano Tosso eligió al periodista Beto Ortiz para responder sobre las decenas de acusaciones de acoso que le hacen exalumnas de su taller de actuación. El actor negó que haya acosado, pero si reconoce que le hizo daño a las mujeres con las que se ha relacionado.

“Yo pecó de ser pendejo, un poco mujeriego, les hice creer a muchas chicas que iba a pasar algo más, de algo simplemente momentáneo, ese es mi error”, dijo el actor en entrevista con Beto Ortiz.

Stefano Tosso reconoce que ha sido infiel y que le hizo daño a las mujeres con las que se relacionó. “Ser pendejo no es un delito (...) condéneme por ser mujeriego, por infiel, he sido muy infiel, le pido disculpas a todas mis exparejas”, agrega.

El actor expresa que le preocupan las acusaciones por su familia. “Me siento mal por mi padre, pero lo que me pase a mí es indiferente, yo siempre he tratado de ser protector de mi familia, igual no soy un acosador, pero quiero pedirle disculpas a las mujeres porque les hice daño”, indica Stefano.