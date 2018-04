Stefano Tosso se vacila como villano de Torbellino 2 [FOTOS]

El actor Stefano Tosso se siente cómodo con su faceta de ‘malo’ en pantallas, aunque el público lo censura.

“Hace unos días me asusté porque una señora de la nada apareció y me gritó que era muy malo. Luego, me explicó que era por mi papel de ‘Toretto’ en ‘VBQ’. Y bueno, ahora seguiré siendo malo en ‘Torbellino’”, detalló el actor.

Por otro lado, no cree que se dé una nueva temporada de ‘VBQ’ y guarda muy buenos recuerdos. Asimismo, dice que participará en la obra ‘Romeo y Julieta’ en el teatro ‘La Plaza’, donde encarna al señor Capuleto.

“Seré un tipo serio, pero jovial, el papel hace que recuerde mucho a mi padre (Ricky Tosso)”, añadió.

