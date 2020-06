Stefano Tosso usó su cuenta de Instagram para recordar a su papá, Ricky Tosso, en el Día del padre. Con un emotivo mensaje, el joven actor expresó todo su sentir en esta fecha tan especial.

“Esta semana has estado más presente que nunca y me has hablado sin hablar. La realidad es que me haces mucha falta, pero te goce 25 años bien gozados! Gracias por todo viejo, porque lo que me enseñaste está grabado a fuego en mí”, escribió Stefano Tosso en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el hijo de Ricky Tosso reconoció que lleva con orgullo el legado que dejó el actor cómico a casi 4 años de su partida.

“Porque ansío ser el hombre que fuiste, el profesional, el amigo, el padre. Fuiste y eres mi mentor y mi ejemplo en muchas cosas, y aunque ya no pueda abrazarte ni conversar contigo, soy un afortunado. Estás en todos lados papá, dejaste un GRAN legado que llevo con orgullo. Eres un grande, te amo”, finalizó.